Khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh tại Hà Nội

Liên quan đến vụ tai nạn liên hoàn ở đường Nguyễn Chánh xảy ra vào tháng 3, VKSND Khu vực 4 đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Nguyễn Văn Sáu.

Ngày 6/6, theo nguồn tin của phóng viên, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4 - Viện KSND TP Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Sáu (SN 1960, thường trú tại TP Hà Nội), tài xế ôtô gây tai nạn liên hoàn làm chị L.T.T.T tử vong, xảy ra tại đường Nguyễn Chánh vào tháng 3/2026.

Ông Sáu bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Vũ Khoa (trú tại Hà Nội), chồng nạn nhân L.T.T.T cho biết gia đình đã được cơ quan công an thông báo về việc khởi tố vụ án nêu trên.

Trước đó, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông Sáu điều khiển ôtô lưu thông trên đường Nguyễn Chánh (hướng đi Trần Duy Hưng), thì không làm chủ được tay lái, đâm liên hoàn vào 5 ôtô và 3 xe máy.

Hậu quả làm một số người bị thương được đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng, chị L.T.T.T (vợ ông Khoa) đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Công an phường Yên Hoà khẩn trương có mặt tại hiện trường, xác minh, làm rõ sự việc.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe Nguyễn Văn Sáu cho kết quả 0,264 mg/l khí thở.

Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định.