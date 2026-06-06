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Pháp luật

Truy tố 2 bị can trong vụ án tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á

  • Thứ bảy, 6/6/2026 18:12 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nguyễn Thiện Nhân (Tổng Giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng Giám đốc Công ty CP vốn Thái Thịnh Đà Lạt) bị cáo buộc trong vụ án xảy ra ở Ngân hàng Đông Á.

Bị can Nguyễn Thiện Nhân (trái) và bị can Nguyễn Ngọc Minh.

Ngày 6/6, Viện KSND Tối cao vừa thông báo về việc truy tố các bị can bỏ trốn trong vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á, Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh.

Các bị can, gồm: Nguyễn Thiện Nhân, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Thanh Thủy và Nguyễn Đắc Hiệp đều bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Trong đó, hai bị can Nguyễn Thiện Nhân (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh) và Nguyễn Ngọc Minh (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh Đà Lạt) đang bỏ trốn, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định, Viện KSND Tối cao yêu cầu các bị can đến Cơ quan Công an hoặc Viện KSND nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng. Nếu tiếp tục bỏ trốn, Viện KSND Tối cao coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

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https://tienphong.vn/truy-to-2-bi-can-trong-vu-an-xay-ra-tai-ngan-hang-thuong-mai-co-phan-dong-a-post1849305.tpo?gidzl=1KRZ1bCgW5qFKEi0M3I6NWHOw0D5EzS865Vf04KrWGWQLE9I5pAE2aXIx552O8uFImtaKJTlL5fgMok1L0

Theo Tiền Phong

ngân hàng thương mại truy tố bị can

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