Lái xe máy ngược chiều, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Đinh Trung Hiếu (ngụ TP Đồng Nai) lái xe máy ngược chiều, va chạm xe máy do ông K. cầm lái khiến nạn nhân ngã ra đường dẫn đến tử vong, còn hắn bỏ trốn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thông tin đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ người đàn ông lái xe máy đi ngược chiều, gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Danh tính người gây tai nạn được xác định là Đinh Trung Hiếu (SN 1973, ngụ khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều, Đồng Nai).

Trước đó, tối 7/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp nhận tin báo từ Công an phường Biên Hòa về vụ tai nạn giao thông đường bộ xảy ra trên đường Bùi Hữu Nghĩa, thuộc khu phố Đồng Nai, phường Biên Hòa.

Đối tượng Đinh Trung Hiếu cùng phương tiện gây tai nạn tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an TP Đồng Nai.

Cụ thể, khoảng 16h20 cùng ngày, ông L.H.K. (SN 1945, ngụ phường Biên Hòa) lái xe máy BKS 60FE-12xx chạy trên đường Bùi Hữu Nghĩa theo hướng vòng xoay Hóa An đi ngã tư Chợ Đồn. Khi đến khu vực trước số nhà 95/14, ông K. xảy ra va chạm với xe máy BKS 60N5-9826 do một người đàn ông cầm lái theo hướng ngược chiều.

Cú va chạm khiến ông K. ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não nặng. Mặc dù vậy, người lái xe máy gây tai nạn đã không dừng lại cứu giúp nạn nhân mà lái xe rời khỏi hiện trường.

Ông K. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã phối hợp Công an phường Biên Hòa và các đơn vị nghiệp vụ đã vào cuộc thu thập dấu vết, khẩn trương triển khai các biện pháp truy xét kẻ gây tai nạn bỏ trốn.

Bằng việc rà soát, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh trên nhiều tuyến đường, lực lượng chức năng đã lần theo hành trình của phương tiện gây tai nạn.

Sau một ngày truy xét, đến ngày 8/6, tổ công tác xác định người lái xe máy BKS 60N5-9826 là Đinh Trung Hiếu (SN 1973, ngụ khu phố Thới Sơn, phường Tân Triều, Đồng Nai).

Sau khi được lực lượng Công an vận động, Đinh Trung Hiếu đã tự nguyện mang phương tiện liên quan đến Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trình diện.

Tại cơ quan Công an, Hiếu thừa nhận lái xe máy đi ngược chiều, dẫn đến va chạm với xe của ông K. đang lưu thông đúng phần đường.

Sau khi gây tai nạn, do lo sợ bị xử lý nên hắn đã bỏ trốn khỏi hiện trường và không thực hiện việc cứu giúp người bị nạn.