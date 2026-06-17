Xác minh clip người đàn ông xô ngã bé gái, đấm vào mặt người mẹ ở Khánh Hòa

Đoạn clip người đàn ông bị cho là xô ngã cháu bé rồi đấm vào mặt người mẹ tại một cửa hàng ở Khánh Hòa đang gây xôn xao mạng xã hội, công an vào cuộc xác minh.

Sáng 17/6, lãnh đạo UBND phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã nắm thông tin về đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông bị cho là xô ngã cháu bé rồi đánh mẹ của cháu tại một cửa hàng trên địa bàn. Hiện Công an phường Tây Nha Trang xác minh vụ việc.

Trước đó, tài khoản mạng xã hội H.G đăng tải đoạn clip phản ánh sự việc xảy ra khoảng 19h30 ngày 15/6 tại một cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Tây Nha Trang.

Hình ảnh người đàn ông đánh mẹ cháu bé. Ảnh: Cắt từ clip.

Theo hình ảnh từ camera, bé gái từ phía trong một cửa hàng đang di chuyển ra mở cửa kính, thì một người đàn ông đi xe đạp dừng trước cửa hàng rồi đẩy mạnh cửa kính để đi vào bên trong khiến bé bị cánh cửa va trúng. Đáng chú ý, người này xô cánh cửa 2 lần liên tiếp khiến bé gái ngã xuống nền nhà.

Phát hiện sự việc, người mẹ của cháu bé từ bên ngoài bước vào phản ứng về hành động của người đàn ông. Hai bên sau đó xảy ra lời qua tiếng lại. Đoạn clip cho thấy người đàn ông đã tác động vào mặt người phụ nữ.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý và gây bức xúc trên mạng xã hội. Hiện cơ quan công an làm rõ diễn biến, xác minh các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc, phóng viên đã liên hệ tài khoản H.G để tìm hiểu thêm thông tin và xác minh nội dung đăng tải, tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.

Trước đó, ngày 20/4, tại Gia Lai, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh vụ một phụ nữ đi xe máy bị một người đàn ông mặc áo trắng, quần ngắn đen áp sát, chặn đầu, hành hung trên đường phố thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Tây.

Cụ thể, theo nội dung tài khoản có tên "T.G.N.S" đăng tải bài viết và kèm đoạn clip trích xuất từ camera nhà dân ghi lại diễn biến vụ việc. Theo camera ghi lại lúc 17h34 ngày 19/4, một phụ nữ đang đi trên đường thì có thanh niên đi theo xe, tạt đầu chặn đường rồi đánh tới tấp. Hành vi bạo lực diễn ra ngay trên đường phố đông đúc xe cộ.

Ngay khi video được đăng tải đã thu hút sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc với hành vi bạo lực của người đàn ông trong clip và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi này.