Bắt khẩn cấp 4 người đe dọa 'lấy mạng' hàng xóm ở TP.HCM

Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, 4 người mang theo dao bấm và dụng cụ kim loại đến trước nhà một người dân tại khu dân cư Intresco (xã Bình Hưng, TP.HCM) để chửi bới, đe dọa.

Ngày 17/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nhóm đối tượng mang hung khí đến nhà người dân chửi bới, đe dọa, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hưng.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình trên địa bàn.

Công an dựng lại hiện trường vụ mang dao hăm dọa hàng xóm.

Cụ thể, khoảng 23h50 ngày 7/6, Nguyễn Hồng Giang (SN 1973, ngụ xã Bình Hưng) gọi điện cho ông Đ.T.G. (SN 1978, ngụ cùng địa phương) để cự cãi, thách thức đánh nhau.

Sau đó, Giang cùng Trương Anh Dũng (SN 2002), Trương Anh Tuấn (SN 1998) và Phan Hoàng Phi (SN 1994), cùng ngụ xã Bình Hưng, mang theo dao bấm và một số dụng cụ bằng kim loại đến trước nhà ông G. tại khu dân cư Intresco.

Tại đây, nhóm người liên tục chửi bới, thách thức và đe dọa xâm hại đến tính mạng ông G. cùng người thân trong gia đình, gây mất an ninh trật tự trong khu vực.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM nhanh chóng xác minh, triệu tập những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi mang hung khí đến giải quyết mâu thuẫn và đe dọa người khác.

Công an lấy lời khai các đối tượng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Giang, Trương Anh Dũng, Trương Anh Tuấn và Phan Hoàng Phi để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Công an TP.HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi sử dụng bạo lực, mang hung khí để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và cuộc sống của người dân.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, giải quyết bằng các biện pháp phù hợp với quy định pháp luật, không tụ tập, mang theo hung khí hoặc có hành vi đe dọa, xâm hại đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.