Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khởi tố 14 thanh thiếu niên mang hung khí, lạng lách gây tai nạn

  • Thứ sáu, 26/6/2026 18:09 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Nhóm thanh thiếu niên chạy xe lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế và gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can và bắt tạm giam 2 người liên quan đến hành vi mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường trung tâm thành phố.

Nhóm “quái xế” này còn gây tai nạn giao thông khiến một người dân đang lưu thông trên đường bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

mang hung khi anh 1

Cán bộ Công an TP Huế đang tuyên đọc quyết định khởi tố đối với các bị can. Ảnh: Phan Bé/VTC News.

Theo cơ quan công an, trước đó, khoảng 2h ngày 23/6, Tổ 1311 Công an TP Huế tiếp nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại khu vực phía Nam cầu Phú Xuân (phường Thuận Hóa, TP Huế) giữa xe máy mang biển kiểm soát 75A-xxxxx do anh H. A (SN 1970, trú tại phường Phú Xuân, TP Huế) điều khiển và một xe máy Honda Wave không gắn biển số do hai thanh niên điều khiển.

Sau khi va chạm, nhóm người bỏ trốn khỏi hiện trường, anh H. A bị thương và được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định thời điểm xảy ra vụ việc có một nhóm thanh thiếu niên đi trên nhiều xe máy, chạy tốc độ cao, mang theo hung khí và di chuyển thành đoàn trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong đó, kẻ điều khiển xe Honda Wave tông vào xe của anh H. A gây tai nạn rồi bỏ trốn.

Đến nay, lực lượng công an triệu tập, làm việc với 18 người liên quan, tất cả cùng trú tại TP Huế.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm thanh thiếu niên do Nguyễn Tấn Anh Kiệt (SN 2009, trú phường Hóa Châu, TP Huế) và Nguyễn Văn Đức Thịnh (SN 2011, trú phường Phú Xuân, TP Huế) cầm đầu, bàn bạc, chuẩn bị xe máy, tháo biển số và mang theo nhiều hung khí như dao phóng lợn, mã tấu, vỏ chai bia... rồi tụ tập thành đoàn, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách, chiếm dụng lòng đường và mang hung khí di chuyển trên nhiều tuyến phố.

Riêng Nguyễn Gia Hào (SN 2009, trú phường Hóa Châu, TP Huế) được xác định là người điều khiển xe gây tai nạn cho anh H. A. Sau khi xảy ra va chạm, Hào bỏ mặc người bị nạn và rời khỏi hiện trường. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can, trong đó, bắt tạm giam 2 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 12 bị can còn lại.

Đồng thời, công an tiếp tục truy xét những người còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, hai nhóm đối tượng hẹn nhau mang theo hung khí nguy hiểm đến hỗn chiến, khiến 2 người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

17:42 24/6/2026

Triệu tập 39 thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa triệu tập 39 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng ngày 13/6 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, TP Pleiku.

20:23 17/6/2026

Camera AI 'tóm gọn' nhóm học sinh tụ tập mang theo hung khí

Một nhóm 18 thanh thiếu niên tuổi 14-18 ở Phú Thọ bị phát hiện tụ tập chuẩn bị hung khí để hỗn chiến trong đêm.

06:48 15/6/2026

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://vtcnews.vn/khoi-to-14-thanh-thieu-nien-mang-hung-khi-lang-lach-gay-tai-nan-o-hue-ar1025787.html

Theo Nguyễn Vương/VTC News

mang hung khi Thừa Thiên Huế gây tai nạn đánh nhau quái xế công an huế

    Đọc tiếp

    Dieu tra vu no sung khien mot nguoi tu vong hinh anh

    Điều tra vụ nổ súng khiến một người tử vong

    24 phút trước 18:43 26/6/2026

    0

    Vụ nổ súng xảy ra tại phường Lào Cai (tỉnh Lào Cai) khiến một người tử vong, một người bị thương, đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

    Duong day mua ban hon 1.000 tai khoan ngan hang hinh anh

    Đường dây mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng

    37 phút trước 18:30 26/6/2026

    0

    Ngày 26/6, Công an Thanh Hóa thông tin, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 8 đối tượng chuyên thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý