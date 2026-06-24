Bắt khẩn cấp 9 đối tượng mang hung khí giải quyết mâu thuẫn

Từ mâu thuẫn trong sinh hoạt, hai nhóm đối tượng hẹn nhau mang theo hung khí nguy hiểm đến hỗn chiến, khiến 2 người bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Hai nhóm đối tượng tham gia vụ hỗn chiến được Công an triệu tập lên làm việc.

Chiều 24/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ khẩn cấp 9 đối tượng mang theo hung khí nguy hiểm tham gia hỗn chiến trong đêm, khiến 2 người phải nhập viện cấp cứu.

Theo Cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Văn Tùng (SN 2010) và Hồ Viết Huy (SN 2006, cùng trú tại xã Ea Drang, tỉnh Đắk Lắk) có mâu thuẫn với nhau từ trước. Khoảng 21h ngày 19/6, cả hai nhắn tin qua mạng xã hội hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 1h ngày 20/6, cả hai rủ thêm hàng chục đối tượng khác mang theo hung khí nguy hiểm như dao, gậy, nỏ bắn đạn bi, gạch đá… đến khu vực bờ đập hồ sinh thái thuộc thôn 1, xã Ea Drang để đánh nhau.

Khi vừa gặp nhau, cả hai bên dùng hung khí mang theo lao vào ẩu đả. Hậu quả của vụ hỗn chiến đã làm 2 người trong nhóm của đối tượng Phạm Văn Tùng bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an xã Ea Drang phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh vào cuộc truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan. Quá trình điều tra, Công an thu giữ 10 con dao các loại, 1 nỏ bắn đạn bị cùng một số hung khí nguy hiểm khác.

Liên quan vụ án, 8 đối tượng chưa đủ 18 tuổi được cho gia đình bảo lãnh và 2 đối tượng đang điều trị ở bệnh viện chờ xử lý sau.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.