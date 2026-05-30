Bắt khẩn cấp tài xế ôtô gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn ở Phú Thọ

  • Thứ bảy, 30/5/2026 21:41 (GMT+7)
Sau gần 2 giờ truy xét, Công an tỉnh Phú Thọ đã nhanh chóng làm rõ và bắt giữ tài xế xe ôtô chở đất gây tai nạn giao thông làm chết người rồi lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Ngày 30/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Thuần (SN 1975, trú tại khu 5, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 26/5, tại Km2+000 đường liên vùng thuộc khu 1, xã Vạn Xuân, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô và xe môtô. Vụ va chạm khiến anh Nguyễn K. T. (SN 2005, trú tại xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ), người điều khiển xe môtô tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý, ngay sau khi va chạm, người điều khiển xe ôtô đã lập tức lái phương tiện rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm và sự xử lý của cơ quan chức năng.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tích cực rà soát dấu vết và truy tìm phương tiện liên quan.

Đối tượng Nguyễn Văn Thuần.

Nhờ sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời của quần chúng nhân dân, chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ, lực lượng Công an đã nhanh chóng xác định chính xác đối tượng gây tai nạn là Nguyễn Văn Thuần.

Tại cơ quan điều tra, Thuần khai nhận hành vi của mình. Theo đó, khoảng 21 giờ 10 cùng ngày, Thuần điều khiển xe ôtô biển số 19C-028.43 chở đất di chuyển từ xã Đồng Lương về xã Vạn Xuân trên tuyến đường liên vùng.

Khi đến Km2+000, do chuyển hướng từ đường liên vùng vào đường liên xã nhưng không bảo đảm an toàn nên đã xảy ra va chạm với xe môtô do anh Nguyễn K. T. điều khiển theo hướng ngược chiều.

Sau khi tai nạn xảy ra, vì lo sợ bị phát hiện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, Thuần đã điều khiển xe trốn khỏi hiện trường, đưa phương tiện về cất giấu tại nhà riêng.

Viết Hà/Tiền Phong

  Phú Thọ

    Phú Thọ
    • Diện tích: 3.533,4 km²
    • Dân số: 1.351.000 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện
    • Vùng: Đông Bắc
    • Mã điện thoại: 210
    • Biển số xe: 19

Sát hại chủ nhà vì không xin đủ 20.000 đồng mua rượu

Chỉ vì không xin đủ 20.000 đồng để mua rượu, Bùi Văn Vỹ đã tức giận, ra tay sát hại, dẫn đến cái chết thương tâm của một người đàn ông lớn tuổi ở phường Bình Phước, TP. Đồng Nai.

