Sát hại chủ nhà vì không xin đủ 20.000 đồng mua rượu

Chỉ vì không xin đủ 20.000 đồng để mua rượu, Bùi Văn Vỹ đã tức giận, ra tay sát hại, dẫn đến cái chết thương tâm của một người đàn ông lớn tuổi ở phường Bình Phước, TP. Đồng Nai.

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Văn Vỹ (SN 1994, ngụ phường Bình Phước, TP. Đồng Nai), để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 19/5, Bùi Văn Vỹ cùng anh B.V.N tổ chức uống rượu tại nhà của ông B.V.D (cha ruột anh N., cùng ngụ phường Bình Phước). Thời điểm này, ông D. đang nằm ngủ trên võng, cách mâm nhậu khoảng 3 m.

Đối tượng Bùi Văn Vỹ.

Đến 19h cùng ngày, sau khi uống hết gần 2 lít rượu, do quá say nên N. đã đi ngủ trước. Riêng Vỹ vẫn ngồi lại một mình, vừa tiếp tục uống rượu vừa chơi game trên điện thoại di động.

Đến khoảng 20h, khi rượu hết, cơn thèm nhậu vẫn chưa dứt, Vỹ đến chỗ ông D. đang nằm ngủ để xin 20.000 đồng đi mua rượu uống tiếp. Lúc này, ông D. tỉnh dậy và bảo chỉ còn 10.000 đồng.

Nghe câu trả lời, Vỹ không lấy tiền mà lập tức nổi giận. Vỹ đập mạnh chiếc điện thoại di động đang cầm trên tay xuống nền nhà rồi quay lại bàn ngồi uống nốt số rượu cặn.

Thấy thái độ hung hăng của Vỹ, ông D. ngồi dậy định nói chuyện nhưng do mất thăng bằng, ngã xuống nền nhà. Ngay khi ông D. vừa ngồi dậy liền bị Vỹ lao đến, dùng tay phải tát mạnh vào vùng tai trái.

Mặc cho nạn nhân phản ứng, Vỹ tiếp tục vớ lấy các vật dụng trên bàn nhậu ném thẳng vào vùng đầu và mặt ông D. Chưa dừng lại ở đó, Vỹ còn dùng chân phải đạp mạnh vào vùng cổ và ngực bên trái của nạn nhân.

Dù ngay sau đó đã được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm, ông B.V.D đã tử vong vào rạng sáng ngày 20/5. Đối tượng Bùi Văn Vỹ cũng bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý đối tượng.