Bắt tạm giam người đàn ông 2 lần xuất cảnh trái phép sang Campuchia

  • Thứ bảy, 30/5/2026 18:15 (GMT+7)
Ngày 30/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Quốc Kỳ (38 tuổi, ngụ TP.HCM).

Theo điều tra, ngày 28/5/2025, Kỳ xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia để làm việc tại một casino. Tại đây, Kỳ được giao nhiệm vụ tìm kiếm, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư chứng khoán trên mạng xã hội nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhận thấy công việc mang tính chất lừa đảo, Kỳ xin nghỉ việc nhưng bị công ty quản lý yêu cầu bồi thường hợp đồng 3.000 USD. Sau đó, Kỳ tìm cách liên hệ lực lượng chức năng Campuchia để được giải cứu và trao trả về Việt Nam.

Lực lượng chức năng đã thực hiện lệnh bắt bị can tạm giam Phạm Quốc Kỳ. Ảnh: Công an Tây Ninh.

Ngày 9/9/2025, Kỳ bị xử phạt hành chính 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định.

Tuy nhiên, dù đã bị xử phạt, ngày 7/4/2026, Kỳ tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia để đánh bạc. Trong thời gian ở nước ngoài, Kỳ bị lực lượng chức năng Campuchia kiểm tra, bắt giữ và bàn giao cho phía Việt Nam xử lý.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Quốc Kỳ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Quang/VOV-TPHCM

