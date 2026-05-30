Làm giả sổ đỏ để lừa đảo chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

  • Thứ bảy, 30/5/2026 16:31 (GMT+7)
Phan Ngọc Linh (36 tuổi, trú tại Quảng Trị) bị tạm giam về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Phan Ngọc Linh, 36 tuổi, trú tại thôn 5, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Căn cứ tố giác về tội phạm của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 4/2026, Phan Ngọc Linh đã đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân được người thân cho, tặng một thửa đất có địa chỉ tại thôn Nam Đức, xã Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Sau đó, Linh thuê người làm giả “Sổ hồng” đối với thửa đất đó mang tên người sử dụng là vợ chồng Linh rồi lừa bán thửa đất để chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng của công dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định bắt bị can Phan Ngọc Linh để tạm giam.

Sau quá trình làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Ngọc Linh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung

