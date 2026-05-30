Người phụ nữ cầu cứu sau nhiều lần bị chồng hành hung

Ngày 30/5, Công an xã Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang xác minh, xử lý đơn trình báo của chị L.T.N.D (37 tuổi, trú xã Krông Pắk) về việc bị chồng bạo hành.

Vụ việc xảy ra từ 28/2, nhưng đến nay người phụ nữ này mới gửi đơn trình báo đến cơ quan công an.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh người phụ nữ bị thương tích ở vùng mặt cùng đoạn clip cho thấy người này ngồi dưới nền nhà, bật khóc sau khi bị một người đàn ông đá, đấm vào vùng mặt, vùng bụng.

Chị D đăng hình ảnh và clip lên mạng cầu cứu. Ảnh: VTC News.

Những hình ảnh trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc, lên án hành vi bạo lực gia đình và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ.

Trả lời phóng viên, chị D xác nhận mình chính là người xuất hiện trong hình ảnh và clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Chị đăng tải hình ảnh, video lên mạng nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng và cộng đồng sau thời gian dài chịu đựng bạo lực.

Hiện chị D đưa 3 con nhỏ về sinh sống tại nhà bố mẹ ruột để đảm bảo an toàn. Chị cho biết, tâm lý đã dần ổn định sau khi nhận được sự động viên từ người thân và nhiều người trên mạng xã hội.

Người phụ nữ này cũng cho hay, chị làm công việc kinh doanh tự do. Mâu thuẫn xuất phát từ việc chị phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ khác. Mỗi khi đề cập vấn đề này, chị D thường bị chồng quát mắng, hành hung.

Cũng theo chia sẻ của chị D, clip trên được ghi ngày 28/2, thời điểm chị mới sinh con được khoảng 2 tháng. Lúc đó, vì lo cho con nhỏ và mong muốn giữ gìn gia đình nên chị không trình báo công an, cũng không kể cho người thân biết.

"Tôi đã chịu đựng trong thời gian dài. Bây giờ con đã cứng cáp hơn nên tôi quyết định công khai sự việc, mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý theo quy định pháp luật", chị D chia sẻ và nhấn mạnh rằng, đây không phải lần đầu mà trong nhiều năm chung sống, chị nhiều lần trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.

Có lần chị bị chồng đánh khi mới sinh khoảng 10 ngày, những lần đó không có camera ghi lại nên không có bằng chứng hình ảnh.

Chị D cho hay, vợ chồng đến với nhau gần 15 năm và có 3 con chung. Hiện cả hai sống ly thân nhưng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Sau khi vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, chồng chị nói với các con rằng anh ta đi làm xa.