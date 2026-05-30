Mua súng Colt 45 trên mạng để hại người thân

Do mâu thuẫn với bố dượng, Đỗ Hoàng Anh lên mạng xã hội Facebook mua khẩu súng Colt 45 cùng 4 viên đạn và một quả lựu đạn với mục đích sát hại nạn nhân.

Đỗ Hoàng Anh tại phiên xét xử. Ảnh: VOV.

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử bị cáo Đỗ Hoàng Anh (SN 1989, trú phường Tương Mai, TP Hà Nội) về các tội danh "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Giết người".

Bị cáo Hoàng Anh là đối tượng đã mua súng Colt trên mạng, sử dụng để bắn bố dượng nhưng không trúng.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, bà Trần Thị L (SN 1954) là mẹ đẻ của bị cáo Hoàng Anh. Bà chung sống với ông Lương Văn T (SN 1950, nạn nhân trong vụ việc) như vợ chồng và cùng chăm sóc Hoàng Anh từ nhỏ.

Tuy nhiên, trong quá trình chung sống, bị cáo Hoàng Anh thường xuyên bỏ học và không nghe theo sự quản lý, giáo dục của bà L và bố dượng là ông T. Do đó, giữa ông T và Hoàng Anh thường xuyên phát sinh mâu thuẫn. Hoàng Anh nuôi ý định sát hại bố dượng để trả thù.

Đến tháng 7/2025, Hoàng Anh đặt mua một khẩu Colt 45 trên mạng xã hội Facebook từ người không quen biết, kèm theo 4 viên đạn và 1 quả lựu đạn với giá 4 triệu đồng. Bị cáo dự định sử dụng số vũ khí này để sát hại ông T.

Sau khi mua súng, Hoàng Anh mang về phòng thử nhưng bị cướp cò mất 1 viên đạn. Khẩu súng cùng 3 viên đạn còn lại và quả lựu đạn được bị cáo cất giấu trong phòng trọ.

Chiều 13/12/2025, Hoàng Anh giấu súng trong người rồi đi xe máy đến nhà ông T. Khi đến nơi, Hoàng Anh ngồi trên xe máy cách cửa nhà ông T khoảng hơn 2 m. Khi thấy nạn nhân mở cửa cuốn ra, Hoàng Anh rút súng bắn hai phát về phía ông T.

Phát súng thứ nhất không trúng khiến ông T hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà, nấp sau tủ. Phát súng thứ hai bị kẹt đạn nên không nổ.

Sau khi ra tay bất thành, Hoàng Anh lái xe bỏ chạy. Ông T đã có đơn trình báo đến Công an phường Tương Mai. Sau đó, lực lượng chức năng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Hoàng Anh.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Anh mức án 13 năm tù về tội "Giết người" và 3 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Tổng hợp hình phạt bị cáo phải chấp hành là 16 năm tù về hai tội danh.