Triệt phá đường dây chuyên mua bán trái phép súng đạn

Đầu tháng 2, Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1988, ngụ phường An Lạc, TP.HCM) về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở, cơ quan điều tra thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, 92 hộp tiếp đạn cùng hàng trăm viên đạn, nhiều loại hung khí và tài liệu liên quan đến hoạt động mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Lần theo những dấu vết đứt đoạn

Một cán bộ an ninh điều tra Công an TP.HCM cho biết thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố về việc thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp bà con nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết, cũng như những đơn vị nghiệp vụ khác, ngay từ những tháng cuối năm, Phòng An ninh nội địa đã vào cuộc.

Qua công tác thực hiện nắm tình hình địa bàn và kiểm soát chặt chẽ trên không gian mạng, trinh sát của đơn vị phát hiện dấu hiệu về một đường dây mua bán vũ khí quân dụng đang lén lút hoạt động nên tổ chức theo dõi.

Để nhanh chóng lần ra tung tích đối tượng, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ lập 2 tổ công tác, một tổ theo dõi chặt chẽ trên không gian mạng 24/24 giờ mỗi ngày; tổ còn lại phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phòng, chống tội phạm và công an các địa phương tuần tra kiểm soát trên tất cả những điểm nóng về an ninh trật tự, đồng thời bí mật rà soát, sàng lọc để tìm ra các đối tượng có liên quan đến hoạt động mua bán súng đạn, từ đó khoanh vùng đối tượng có nghi vấn nhất để tập trung theo dõi.

Vừa triển khai chưa được bao lâu, thì những tài khoản giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện đột ngột biến mất không thấy xuất hiện trên không gian mạng, cùng với đó là chợ súng đạn trên mạng cũng trầm lắng khác thường.

Tống đạt quyết định khởi tố đối với Nguyễn Thanh Hiếu.

Tiến hành ngay công tác kiểm tra thông tin cho thấy tất cả đều nằm trong vòng bí mật, không hề bị rò rỉ ra ngoài, các trinh sát nhận định nhiều khả năng do công an trên cả nước triển khai cao điểm tấn công tội phạm nên các đối tượng tạm thời nằm im thở khẽ để nghe ngóng tình hình và khi mọi chuyện lắng xuống sẽ xuất hiện trở lại.

Nhận định của trinh sát hoàn toàn đúng bởi chỉ ít ngày sau đó, các tài khoản trên mạng xã hội lại xuất hiện, giao dịch trở lại nhộn nhịp như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng ngặt nỗi cứ sau mỗi lần giao dịch thì những tài khoản này lại biến mất nhường chỗ cho những tài khoản mới tiếp tục những giao dịch chớp nhoáng.

Việc các tài khoản thoắt ẩn thoắt hiện đã gây không ít khó khăn cho cơ quan điều tra bởi vừa triển khai biện pháp nghiệp vụ để nhận diện, thì đối tượng lại biến mất trong khi thời hạn triệt phá vụ án mà Ban chỉ huy đơn vị đề ra đã cận kề khiến cho các trinh sát như ngồi trên đống lửa.

Tiến hành hội ý chớp nhoáng giữa các thành viên trong hai tổ công tác, hầu hết các phân tích của các trinh sát đều cho rằng, mặc dù liên tục tăng cường truy vết để nắm thông tin, nhân thân về đối tượng vẫn chưa được làm sáng tỏ là do chúng sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo.

Mặt khác, việc đối tượng vừa tham gia giao dịch chưa đầy nửa ngày đã lập tức biến mất không phải do rút khỏi chợ mạng, mà chúng luôn hiện diện nhưng thay đổi tên tài khoản mạng xã hội nhằm tránh để cơ quan chức năng theo dõi. Điều này được chứng minh qua việc dù các tài khoản trước biến mất, tài khoản khác nhảy vào nhưng chỉ thay đổi chút ít về giao diện, còn phương thức, thủ đoạn giao dịch dường như không thay đổi.

Từ những phân tích này, Ban chỉ huy Phòng An ninh nội địa đã yêu cầu trinh sát xây dựng nhanh phương án đánh chớp nhoáng. Cách đánh này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai tổ công tác và các đơn vị nghiệp vụ được mời tham gia, trong đó nếu phát hiện vị trí nơi các chủ tài khoản đang thực hiện giao dịch thì lập tức thông báo cho tổ trinh sát lưu động bí mật áp sát để theo dõi.

Kho bí mật chứa linh kiện các loại súng được mua từ người thu gom phế liệu.

Phương án này đã phát huy hiệu quả khi vào những ngày cuối tháng 12/2025, một tổ công tác đã lần ra được tên tuổi của đối tượng cầm đầu, hắn chính là Nguyễn Thanh Hiếu (SN 1988, ngụ phường An Lạc, TP.HCM). Tiếp tục bám theo hành tung của Hiếu, trinh sát ghi nhận tuy mỗi lần ra khỏi nhà, hắn thường đến quán cà phê, quán ăn ngồi bù khú với bạn bè chứ không gặp riêng bất cứ đối tượng nghi vấn nào, nhưng thỉnh thoảng lại có shipper mang những gói hàng hóa gì đó đến giao tận địa chỉ, lúc khác lại có người đến nhận những gói hàng được dán băng keo rất kỹ chuyển đi nơi khác.

Từ những manh mối này, trinh sát nhanh chóng lần ra nơi cấu giấu súng đạn của Hiếu và đến đầu tháng 2/2026, khi thấy thời cơ đã đến, Ban chỉ huy Phòng An ninh nội địa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ quyết định tấn công bất ngờ vào sào huyệt của hắn, thu giữ 3 khẩu súng quân dụng, hàng trăm viên đạn các loại, 92 hộp tiếp đạn, nhiều loại linh kiện súng quân dụng cùng nhiều tài liệu liên quan đến hành vi mua bán trái phép súng quân dụng.

Lập nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội để mua bán súng đạn. Tại cơ quan Công an, lúc đầu Nguyễn Thanh Hiếu cho rằng mình chỉ là người làm công ăn lương và thực hiện các giao dịch mua bán từ súng đạn cho đến linh kiện theo sự chỉ đạo của người chủ giấu mặt. Chỉ đến khi điều tra viên đưa ra hàng loạt bằng chứng xác thực chứng minh hành vi phạm tội của anh ta thì Hiếu mới chịu nhận tội, nhưng khai báo nhỏ giọt.

Vài ngày đầu, Hiếu khai hoàn cảnh khó khăn, nên nhắm mắt làm liều để kiếm tiền sống qua ngày và mới hoạt động từ cuối năm 2025 cho đến thời điểm bị bắt. Biết bản chất của Hiếu cũng như hầu hết đối tượng tội phạm thường tìm cách quanh co chối tội, nên các điều tra viên đã kiên trì tháo gỡ từng nút thắt nhỏ nhất, từ đó buộc Hiếu phải thừa nhận toàn bộ quá trình phạm tội một cách tâm phục, khẩu phục.

Các loại linh kiện súng, đạn và hung khí thu được trong lúc khám xét nhà Nguyễn Thanh Hiếu.

Theo lời khai của Hiếu, năm 2016, trong lúc lần mò vào các hội nhóm kín trên mạng xã hội, Hiếu phát hiện nhiều tài khoản đang tìm mua súng quân dụng, súng bắn đạn bi, súng công cụ hỗ trợ và hung khí nóng với giá khá cao. Trong số này, có băng nhóm, đối tượng hoạt động theo kiểu giang hồ, trộm cướp, tín dụng đen…nhưng cũng có không ít là băng nhóm thanh niên mới lớn muốn ra oai với băng nhóm khác nên hùn tiền mua súng về cất giấu.

Mặc dù biết nếu tham gia sẽ vi phạm pháp luật và trường hợp bị cơ quan Công an bắt được sẽ phải "bóc lịch" dài hạn, nhưng vì đây là cơ hội kiếm được nhiều tiền, đối tượng vẫn quyết định làm liều. Chuyến đầu tiên, Hiếu vay tiền người thân đặt một chủ tài khoản mạng ở bên kia biên giới mua một khẩu súng ngắn kèm theo băng được nhét đầy đạn, sau đó mang về bán cho một đối tượng ở TP.HCM, thu lãi gần 10 triệu đồng.

Sau đó ít ngày, từ lời giới thiệu của đối tượng này, có thêm nhiều đối tượng khác liên hệ "đặt hàng", nhưng liên hệ thì đối tượng giấu mặt ở bên kia biên giới trả lời phải mất vài tháng mới có, trong khi yêu cầu phải giao trong 2-3 tuần. Không muốn mất "mối làm ăn", Hiếu lùng sục trên mạng tìm kiếm và phát hiện trên chợ súng đạn có tài khoản rao bán những bộ phận linh kiện súng tồn tại từ trước năm 1957 mà người nhặt phế liệu thu gom được nên hắn đã lập tức đặt mua.

Có được những phần linh kiện hoàn chỉnh, Hiếu tiếp tục lên mạng học cách lắp ghép những bộ phận này thành khẩu súng hoàn chỉnh, sau đó mua đạn phế liệu về phân loại sao cho phù hợp với những loại súng mà mình lắp ráp trước đó rồi rao bán trên mạng.

Khi đã thu hút được nhiều đầu mối mua bán súng đạn về mình, Hiếu lập tức mở rộng quan hệ với một số đối tượng ở bên kia biên giới để đặt mua súng các loại; ở trong nước, hắn liên hệ trực tiếp với những người thu gom phế liệu đặt mua tất cả các bộ phận của súng nếu nhặt được mang về cất trong kho bí mật để vừa lắp ráp, vừa phục chế rồi bán lại cho dân mạng.

Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu không sử dụng tên thật, mà lập hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội để thực hiện các cuộc giao dịch mua bán súng đạn và linh kiện súng, hoàn toàn không cần biết tên và cũng không bao giờ gặp mặt cả người bán linh kiện lẫn người mua súng đạn hoàn chỉnh của mình. Hiếu cũng không sử dụng một tài khoản ảo nào đó quá lâu, mà chỉ sau một vài cuộc giao dịch chớp nhoáng là lập tức cho nó biến mất rồi lập tài khoản ảo khác thay thế.

Việc thanh toán tiền bạc, Hiếu cũng không sử dụng tài khoản mang tên mình, mà mượn hoặc thuê người khác mở tài khoản rồi chuyển tiền với nội dung thường được ghi là mua bán hàng tiêu dùng. Khi bên mua chốt giá cả, Hiếu yêu cầu chuyển 80-90% giá trị trước, sau đó thuê shipper chuyển đến tận nơi trong ngày nếu là TP.HCM và các tỉnh lân cận; riêng đối tượng ở tỉnh xa đặt mua súng thì thuê người đóng gói rồi gửi theo đường xe khách.

Không chỉ mua bán súng đạn và linh kiện, Hiếu còn đặt thợ rèn sản xuất hàng loại hung khí từ kiếm, thương, đao, mác cho đến mã tấu, dao phóng lợn được hàn trên ống sắt dài để bán cho các nhóm đối tượng giang hồ đường phố, đòi nợ thuê, bảo kê bến bãi, đặc biệt còn chế tạo riêng những bộ hung khí theo đặt hàng của game thủ…

Với những thủ đoạn này, trong thời gian gần 10 năm từ 2016 đến thời điểm bị bắt, Nguyễn Thanh Hiếu đã nhiều lần xóa dấu vết thành công trước khi bị cơ quan chức năng phát hiện nghi vấn. Ngoài ra, Hiếu khai không nhớ rõ, nhưng đã bán cho các đối tượng giấu mặt trên mạng hàng trăm khẩu súng các loại cùng rất nhiều viên đạn, hộp tiếp đạn và linh kiện của nhiều loại súng.