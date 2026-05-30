Bắt giam tài xế xe tải vượt ẩu khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt giam Đỗ Đình Chánh để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h15 ngày 27/5, Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) lái xe tải đi trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Tài xế Đỗ Đình Chánh khi bị bắt giam. Ảnh: VTC News.

Khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân, phường Thành Nhất, Đắk Lắk, tài xế này bật đèn, bấm còi và lấn sang làn đường ngược chiều để vượt xe phía trước.

Thời điểm đó, chiều ngược lại có một xe tải nhỏ đang đỗ bên đường và xe máy do anh Tống Viết T (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) lái. Do bị xe tải lấn ép, anh T phải dừng sát bên ôtô đang đỗ.

Cùng lúc, em Trương Thị Hồng N (15 tuổi, học sinh lớp 9, trú phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) lái xe đạp điện phía sau không xử lý kịp, ngã ra đường ngay trước đầu xe tải của Chánh, tử vong tại chỗ.

Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế Chánh đến Công an phường Thành Nhất trình báo.

Hôm qua (29/5), Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cũng khởi tố, bắt giam ông Hoàng Văn Thanh (51 tuổi, trú phường Thành Nhất).

Khoảng 19h25 ngày 26/5, ông Thanh lái xe ô tải trên Tỉnh lộ 8 theo hướng từ xã Quảng Phú về phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đi đến trước cổng Khu nghiệp Tân An, đường Hà Huy Tập, phường Tân An, ông Thanh lái xe lách sang bên trái để vượt ôtô con đi cùng chiều phía trước.

Khi vừa vượt lên đi gần song song với ô tô này, lái xe Thanh thấy xe máy của Y Său và Y Dươk chạy ngược chiều, gần lề đường, cách khoảng 100 mét.

Nghĩ rằng xe máy sẽ tránh mình nên Thanh tiếp tục lái xe lấn sang làn bên trái để vượt ôtô con. Sau khi đi thêm một đoạn, thấy xe máy đi dần vào giữa đường và không tránh nên tài xế đạp phanh, giảm tốc độ, lái ôtô về lại phần đường của mình.

Tuy nhiên, lúc này, khoảng cách giữa 2 xe rất gần nên không kịp tránh và tai nạn xảy ra. Y Său tử vong tại chỗ, còn Y Dươk được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cũng không qua khỏi.