Tìm người thân vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành

  • Thứ bảy, 30/5/2026 11:16 (GMT+7)
Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm những người thân liên quan vụ bé trai N.G.K bị bạo hành đầu tháng 5.

Hình ảnh bé N.G.K khi được người dân phát hiện bị bạo hành. Ảnh: Tiền Phong.

Theo thông báo, cơ quan điều tra đang thụ lý vụ án “hành hạ con” xảy ra ngày 2/5. Bị hại là cháu N.G.K, con ruột của Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và được xác định bị Trúc cùng Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) bạo hành, gây thương tích nặng.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu bé, Công an TP.HCM đề nghị công an các xã, phường trên cả nước hỗ trợ rà soát, tìm kiếm những người thân có liên quan gồm: Nguyễn Thị Kim Tịnh (mẹ ruột của Trúc), Nguyễn Minh Thái, Trần Thị Trà My, Nguyễn Thị Hoàng Trâm và ông Nguyễn Đức Bảo - cha ruột của bé N.G.K.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân trên hoặc người dân biết thông tin liên hệ để phối hợp giải quyết vụ việc. Sau 30 ngày kể từ thời điểm thông báo, nếu những người được truy tìm không liên hệ, cơ quan chức năng sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình bạo hành gây chấn động dư luận.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn khai nhiều lần dùng cây tre đánh cháu bé vào chân, lưng và đầu vì cho rằng bé “không nghe lời”.

Ngôi nhà - nơi Danh Chơn và Trúc bạo hành bé K. Ảnh: Tiền Phong.

Dù nạn nhân bị thương nặng, chảy máu và có biểu hiện bất thường, cả hai không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khi được phát hiện, bé trai trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng với nhiều vết bầm tím, trầy xước khắp cơ thể, tổn thương gan, lách, tụy, thận, gãy xương cũ ở tay và phải điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Các bác sĩ cho biết, cháu bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi, phục hồi sức khỏe và tâm lý.

Liên quan vụ án, Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra hành vi ngược đãi, hành hạ trẻ em.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc, đồng thời xác minh các điều kiện chăm sóc, giám hộ đối với cháu bé trong thời gian tới.

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

