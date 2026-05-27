Tạm giữ tài xế xe tải gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong

Công an tỉnh Thái Nguyên tạm giữ tài xế Ngô Xuân Phát vì điều khiển xe tải gây tai nạn khiến 2 vợ chồng tử vong.

Đối tượng Ngô Xuân Phát. Ảnh: VOV.

Ngày 27/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ đối với Ngô Xuân Phát (SN 1992, trú xã Phú Lạc, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h41 ngày 26/5, tại tuyến đường ĐT266 thuộc xóm Trung 2, xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên, Ngô Xuân Phát điều khiển xe tải biển kiểm soát 20B-148.89 di chuyển theo hướng từ Quốc lộ 3 đi Quốc lộ 37.

Khi đến khu vực giao nhau với đường 47m, do thiếu chú ý quan sát, tài xế Phát điều khiển xe tải chuyển hướng không bảo đảm an toàn và va chạm mạnh với xe mô tô biển kiểm soát 20G1-090.52 do ông Hoàng Hà (SN 1958) điều khiển, chở theo vợ là bà Lê Thị Sanh (SN 1958, cùng trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên).

Vụ tai nạn khiến ông Hà và bà Sanh tử vong tại chỗ, hai phương tiện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh và Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Thái Nguyên nhận định, sự chủ quan, lơ là khi chuyển hướng của tài xế xe tải có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ cướp đi sinh mạng của người khác mà còn khiến người vi phạm phải đối diện trách nhiệm hình sự.

Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế xe tải lớn khi qua giao lộ, chuyển hướng hoặc đi vào đoạn đường cong cua phải giảm tốc độ, quan sát kỹ gương chiếu hậu và kiểm soát các “điểm mù”, tuyệt đối không chuyển hướng đột ngột khi chưa bảo đảm an toàn.

Đối với người đi xe máy, cần chủ động giữ khoảng cách an toàn, không đi song song hoặc bám sát bên hông, phía trước đầu xe tải, container hoặc các phương tiện trọng tải lớn. Khi thấy xe lớn bật tín hiệu rẽ, cần giảm tốc độ, nhường đường và không cố tình chen vào góc cua nguy hiểm.