TP.HCM khen thưởng 6 tập thể phá nhanh vụ nổ súng giết người

Tối 27/5, Thành ủy, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, dự và trao khen thưởng.

Hoạt động nhằm kịp thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị trong thực hiện cao điểm 45 ngày đêm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, tạo nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Được dự và trao khen thưởng. Ảnh: Mạnh Thắng/Sài Gòn Giải Phóng.

Nổi bật, Công an TP.HCM đã phối hợp các đơn vị liên quan nhanh chóng khám phá vụ án giết người do 2 đối tượng người nước ngoài thực hiện, xảy ra tại phường Bến Thành tối 21/5. Đây là thành tích tiêu biểu của cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố trong những ngày đầu ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, thành tích xuất sắc này của lực lượng Công an nhân dân đã ghi thêm một chiến công có ý nghĩa không chỉ đối với Việt Nam, mà còn mang ý nghĩa quốc tế.

Vụ án có nạn nhân và đối tượng gây án đều mang quốc tịch nước ngoài, tính chất rất phức tạp, song chỉ trong vòng 72 giờ, lực lượng chức năng đã bắt được các đối tượng phạm tội.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, chiến công này thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, Công an TP.HCM, đặc biệt là sự phối hợp hiệu quả với Công an tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao thư khen và tặng hoa chúc mừng các đơn vị. Ảnh: Mạnh Thắng/Sài Gòn Giải Phóng.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, đồng chí Nguyễn Văn Được biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị; ghi nhận sự tận tụy, quyết liệt của lực lượng Công an TP.HCM, sự chỉ đạo khẩn trương của đồng chí Giám đốc Công an TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, hiệu quả của Bộ Công an và sự phối hợp của Công an tỉnh Tây Ninh trong chiến công này.

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị cán bộ, chiến sĩ, các đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống của lực lượng Công an nhân dân trong bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới mục tiêu TP.HCM không ma túy; xây dựng TP.HCM ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình và an toàn; góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Phát biểu đáp từ, trung tướng Mai Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.HCM cho biết, với vụ trọng án vừa xảy ra tại TP.HCM, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, sự vào cuộc của các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương, cùng sự chỉ đạo, chia sẻ, động viên của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là sự hỗ trợ của người dân, lực lượng Công an TP.HCM đã phối hợp khám phá nhanh vụ án.

Đến nay, các đối tượng đã bị bắt giữ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Lực lượng chức năng làm rõ hành vi, động cơ, mục đích của các đối tượng gây án.

Đồng chí Nguyễn Văn Được cùng các đơn vị nhận khen thưởng. Ảnh: Mạnh Thắng/Sài Gòn Giải Phóng.

Thời gian tới, Công an TP.HCM cùng các đơn vị tiếp tục điều tra, chứng minh đúng bản chất vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Thay mặt lực lượng Công an TP.HCM, trung tướng Mai Hoàng trân trọng cảm ơn sự ghi nhận của lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM, đặc biệt là Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã trực tiếp động viên, khen thưởng lực lượng ban chuyên án.

Sự động viên này tiếp thêm động lực để lực lượng Công an thành phố tiếp tục đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ bình yên cuộc sống của nhân dân.

Với thành tích xuất sắc trong đấu tranh, khám phá vụ án, Thành ủy TP.HCM quyết định trao thưởng, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định tặng thư khen cho 6 tập thể, gồm: Công an TP.HCM; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an; Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an; Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ - Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh.