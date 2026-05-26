Tạm giữ 8 người không tố giác, giúp nghi phạm nước ngoài gây án nổ súng bỏ trốn

Công an TP.HCM tạm giữ 8 người để điều tra hành vi không tố giác tội phạm, giúp 2 nghi phạm người nước ngoài gây án nổ súng làm một người tử vong bỏ trốn.

Tại buổi cung cấp thông tin vụ nổ súng khiến một người nước ngoài tử vong tại phường Bến Thành, TP.HCM vào sáng 26/5, Công an TP.HCM cho biết cùng với việc bắt giữ, khởi tố hai nghi phạm trực tiếp gây án, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh), làm nghề vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - Tây Ninh, cùng 7 người khác để phục vụ điều tra.

Công an xác định Nguyễn Trọng Nghĩa cùng 7 người Việt Nam có liên quan đã không tố giác tội phạm, hỗ trợ quá trình lẩn trốn của các nghi phạm nên tiếp tục bị điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng chức năng áp giải Vaa Vaa về trụ sở Công an TP.HCM. Ảnh: CACC.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h10 ngày 21/5, Công an TP.HCM tiếp nhận tin báo về vụ giết người xảy ra trước nhà hàng hải sản Cee’f trên đường Trương Định, phường Bến Thành.

Tại hiện trường, anh Lemalu Lorenzo Tovia (SN 2001, quốc tịch Australia) bị bắn 2 phát đạn, tử vong tại chỗ. Một nạn nhân khác là Sauni Sam (SN 1999, quốc tịch Australia) bị bắn trọng thương và đang được điều trị tích cực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phong tỏa hiện trường, truy xét hung thủ. Công an TP.HCM đồng thời phối hợp các đơn vị của Bộ Công an, áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp khai thác hệ thống bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy để truy tìm nghi phạm.

Sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng xác định hai nghi phạm gồm Vaa Vaa (SN 1999, quốc tịch Samoa), là người trực tiếp nổ súng và Tafia Steve (SN 2003, quốc tịch Samoa), đồng phạm trong vụ án.

Bước đầu tại cơ quan điều tra, 2 nghi phạm khai nhận hành vi phạm tội được thực hiện theo chỉ đạo của một người ở nước ngoài.

Hai nghi phạm người nước ngoài bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Theo lời khai, ngày 14/5, cả hai nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, sau đó theo dõi quy luật sinh hoạt của các nạn nhân. Đến tối 21/5, khi các nạn nhân cùng nhóm bạn vừa rời nhà hàng sau bữa tiệc, 2 đối tượng tiếp cận và nổ 3 phát súng gây án rồi bỏ trốn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vaa Vaa và Tafia Steve để điều tra về hành vi giết người.

Hiện Công an TP.HCM mở rộng điều tra vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý triệt để.