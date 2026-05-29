Truy tố nhân viên tín dụng lừa đảo 'chạy án' cho Chủ tịch Gia Nguyễn Group

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Nguyễn Gia Khánh (SN 1985, ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội), Trần Nhật Linh (SN 1995, ở xã Đan Phượng, Hà Nội) và Hoàng Kim Vịnh (SN 1983, ở xã Cẩm Giàng, tỉnh Hải Phòng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, tháng 4/2022, Trần Nhật Linh là nhân viên tín dụng của một ngân hàng có quen biết với Hoàng Kim Vịnh là cộng tác viên chuyên giới thiệu người có nhu cầu vay vốn cho Linh thẩm định hồ sơ giải ngân.

Thông qua Vịnh, Linh đến và thẩm định căn nhà cho bà Phạm Thị V. (sinh năm 1967, ở phường Yên Nghĩa, Hà Nội), nhưng căn nhà trên thuộc diện quy hoạch treo nên bà V. không vay vốn được.

Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+.

Sau một số lần gặp gỡ, bà V. hỏi Linh có mối quan hệ nào để thay đổi biện pháp ngăn chặn cho Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1984, là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tầm nhìn Gia Nguyễn Group - nơi bà V. góp vốn đầu tư kinh doanh).

Thời điểm đó Nguyễn Văn Dũng bị Công an quận Hà Đông (cũ), thành phố Hà Nội khởi tố, tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Linh nói với bà V. rằng Linh có quen biết Nguyễn Gia Khánh đang làm việc tại Văn phòng Chính phủ (kết quả xác minh cho thấy Khánh làm ở cơ quan khác) có quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao.

Bà V. nhờ Linh liên hệ với Khánh để xin cho Nguyễn Văn Dũng được tại ngoại. Khánh đồng ý nhận lời rồi nhờ lòng vòng qua nhiều đầu mối trung gian khác để nhờ tư vấn, làm các thủ tục xin tại ngoại cho Nguyễn Văn Dũng.

Sau đó, Linh yêu cầu bà V. gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng vào ngân hàng để thể hiện gia đình có khả năng thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can Dũng.

Tin tưởng các đối tượng, ngày 6/6/2022, bà V. đã cùng chồng và con trai đến ngân hàng gặp Linh để gửi tiết kiệm 5 tỷ đồng rồi đưa Linh giữ sổ tiết kiệm.

Ngày 8/6/2022, tại quán cà phê, bà V. nói gia đình Nguyễn Văn Dũng lo được 7 tỷ đồng để xin cho ông này được tại ngoại. Khi đó Khánh nói, gia đình cố lo thêm 3 tỷ đồng để nộp tiền khắc phục hậu quả cho bị can Dũng và bà V. đã chuẩn bị tiền để "lo việc" cho Nguyễn Văn Dũng.

Cơ quan điều tra xác định từ ngày 9/6/2022 đến ngày 14/7/2022, bà V. đã đưa tổng số tiền 275.000 USD (tương đương gần 6,5 tỷ đồng ) và 3 tỷ đồng cho Linh, Vịnh và Khánh để xin tại ngoại cho bị can Dũng.

Tuy nhiên, sau đó Nguyễn Văn Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn, nên bà V. đã nhiều lần yêu cầu Khánh và Linh trả lại tiền nhưng các bị can không trả.

Ngày 5/4/2024, bà V. gửi đơn đến Cơ quan điều tra để tố giác hành vi phạm tội của các bị can. Đối với bị can Nguyễn Văn Dũng không được thay đổi biện pháp ngăn chặn và sau đó bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình điều tra, các bị can đã khắc phục một phần hậu quả trong vụ án. Bà V. yêu cầu Linh phải tiếp tục trả lại số tiền chiếm đoạt còn lại của bà.