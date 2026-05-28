Xử phạt 50 triệu đồng người lái ôtô 'khóa đầu, khóa đuôi' xe khác ở Hà Tĩnh

Nguyễn Viết Linh, người điều khiển 2 ôtô "khóa đầu, khóa đuôi" xe khác gây xôn xao dư luận trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, bị TAND Khu vực 1 Hà Tĩnh đưa ra xét xử.

Chiều 28/5, TAND Khu vực 1 Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Viết Linh (SN 1985, trú tại TDP1 Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Linh chính là đối tượng đã có hành vi "khóa đầu, khóa đuôi" ôtô khác trong nhiều giờ khiến phương tiện này không thể di chuyển gây xôn xao mạng xã hội trong ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nguyễn Viết Linh tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 28/5.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 10h20 ngày 18/2 (mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), anh N.A.T (SN 1997), trú tại xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển ôtô BKS 38A-577.xx đến địa bàn phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh để chúc tết người thân.

Khi đi vào ngõ 71, đường Quang Lĩnh thì xe không thể di chuyển tiếp vì chiếc ôtô màu trắng đỗ màu trắng BKS 38A-612.07 chiếm quá nửa mặt đường rộng hơn 4 m. Người này xuống tìm thông tin liên hệ với chủ xe nhưng không thấy, nên bấm còi báo hiệu.

Một lúc sau, Nguyễn Viết Linh xuất hiện, tự nhận là chủ phương tiện đang dừng đỗ phía trước. Khi anh T. đề nghị Linh di chuyển xe để tiếp tục hành trình thì đối tượng này không hợp tác, sau đó 2 bên lời qua tiếng lại.

Nguyễn Viết Linh còn cho rằng khu vực này được phép đỗ xe và có lời lẽ thách thức "ai cẩu được thì cứ cẩu", "phạt 100 triệu đồng cũng không sao" và khẳng định việc đỗ xe tại đây cả ngày là bình thường.

Xe màu đen của anh T. bị 2 ôtô màu trắng của Nguyễn Viết Linh chặn đầu, đuôi khiến phương tiện này bị "giam lỏng" trong thời gian gần 4 giờ đồng hồ.

Thậm chí, ít phút sau, người đàn ông này tiếp tục lái thêm ôtô BKS 38A-258.xx đỗ phía sau, chặn lối ra, khiến xe của anh T. bị kẹp giữa 2 đầu. Do ngõ nhỏ, 2 phương tiện không thể tránh nhau, nên xe của anh T. đã bị mắc kẹt nhiều giờ liền trong bối cảnh bên trong xe còn chở 2 người cao tuổi.

Khi tổ công tác của Công an phường Trần Phú đến hiện trường, yêu cầu Nguyễn Viết Linh là chủ các phương tiện di chuyển để bảo đảm giao thông, người này vẫn tiếp tục thách thức. Đến khoảng 14h cùng ngày, sự việc mới được giải quyết.

Vào cuộc điều tra, ngày 26/2 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Viết Linh.

Kết thúc phiên tòa, TAND Khu vực 1 Hà Tĩnh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Linh số tiền 50 triệu đồng. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, dư luận cho rằng mức án này là quá nhẹ, không đủ sức răn đe.