Rapper Mr. Nhân bị bắt trong đường dây ma túy liên tỉnh ở TP.HCM

Tối 28/5, PC04 Công an TP.HCM cho biết liên quan chuyên án triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn bị triệt phá, bắt giữ 140 đối tượng mới đây có Mai Thế Nhân (còn gọi là Rapper Mr. Nhân), gương mặt từng được biết đến trong giới rap underground khu vực phía Nam.

Theo tìm hiểu, Mai Thế Nhân từng là thành viên, đồng thời được xem là thủ lĩnh của nhóm rap BR Boiz. Trên mạng xã hội, nam rapper này cũng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh hoạt động nghệ thuật đường phố.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, đây là đường dây ma túy hoạt động liên tỉnh với quy mô lớn, có nhiều phân nhánh và đối tượng tham gia. Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã bắt giữ, làm việc với khoảng 140 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây hoạt động tinh vi, có sự móc nối giữa nhiều địa phương và sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm che giấu hành vi phạm tội. Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an TP.HCM đã thu giữ lượng lớn ma túy cùng nhiều tang vật liên quan.

Việc một rapper từng có tiếng trong cộng đồng underground sa vào vòng lao lý khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối. Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây là bài học đắt giá cho những người trẻ theo đuổi nghệ thuật nhưng thiếu bản lĩnh trước cám dỗ.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng trong đường dây ma túy này để xử lý theo quy định pháp luật.