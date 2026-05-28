Triệt phá đường dây giả danh bác sĩ chữa u xơ lừa đảo tiền tỷ, bắt 13 đối tượng

Chỉ huy Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) thông tin lực lượng Phòng chống tội phạm của đơn vị chủ trì, phối hợp triệt phá đường dây hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Manh mối của đường dây này bị phát giác từ đầu tháng 5/2026, qua công tác nắm tình hình, chúng tôi phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn thường xuyên tụ tập tại một số căn hộ ở khu đô thị cao cấp trên địa bàn", Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an xã Gia Lâm, chia sẻ.

Bức màn bí mật về nhóm đối tượng nghi vấn đã được "vén" vào ngày 15/5, khi các tổ công tác của Công an xã Gia Lâm bất ngờ kiểm tra hành chính 2 căn hộ trên tầng 6 và tầng 18 của khu chung cư, xác định hơn 10 đối tượng đang có mặt và thực hiện các giao dịch tiếp thị, tư vấn mời chào mua bán liên quan đến thuốc điều trị bệnh hiểm nghèo.

Đối tượng Trần Văn Hiến cầm đầu đường dây.

Điều bất ngờ là khai thác "nóng", lực lượng Công an làm rõ các đối tượng trên không hề có bằng cấp y dược. Tuy nhiên, có đối tượng mạo xưng là bác sĩ chuyên khoa trong quá trình tiếp thị, giới thiệu bán các loại thuốc, thực phẩm chức năng "đặc trị". Từ đây, hành vi phạm tội của ổ nhóm trên đã phát lộ...

Cầm đầu đường dây này là Trần Văn Hiến (SN 1997, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội). Nam thanh niên này điều khiển hơn 10 đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn giả danh bác sĩ gọi điện bán thuốc chữa bệnh u xơ.

Thủ đoạn giả danh bác sĩ

Theo tài liệu điều tra, khoảng năm 2025, Hiến thành lập nhóm "Team Dũng Dụ 2026" để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tham gia cùng Hiến có các đối tượng Nguyễn Trí Dũng (SN 2000, trú tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Tiến Dũng (SN 1997, xã Bát Tràng, Hà Nội); Trần Quang Anh (SN 2004, trú tại xã Quảng Ngọc, Thanh Hóa); Đặng Quang Huy (SN 2004, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội); Trần Minh Tuấn SN (SN 2007, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội); Trần Minh Hiếu (SN 2002; trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội); Phạm Hoài Nam (SN 2004, trú tại xã Gia Lâm, Hà Nội); Chu Quang Minh (SN 2005; trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai); Ma Thị Thùy (SN 2003, trú tại xã Phú Đình, Thái Nguyên); Đặng Minh Dũng (SN 2002, trú tại xã Châu Ninh, tỉnh Hưng Yên); Đặng Trung Hiếu (SN 2007, trú tại xã Châu Ninh, Hưng Yên); Vũ Tấn Dũng (SN 2004; trú tại phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng); Nguyễn Phúc Lộc (SN 2006, trú tại xã Hà Nam, Hải Phòng); Trần Văn Luyện (SN 2003, trú tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ); Đặng Thanh Đức (SN 2003, trú tại xã Nghĩa Lộc, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Quang Minh (SN 2007, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội); Lê Đình Tuấn Minh (SN 2000, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội).

Nhóm đối tượng trong đường dây.

Trần Văn Hiến nhập các nguồn thực phẩm chức năng rồi chỉ đạo các nhân viên sử dụng dữ liệu thông tin số điện thoại của những người dân đã từng khám, chữa bệnh u xơ, từ đó gọi điện thoại giả danh là nhân viên của "Bác sĩ Vĩnh" chuyên chữa bệnh về u xơ, hiện quản lý bệnh án của các bị hại, khẳng định sẽ chữa trị được các bệnh. Sau đó, nhóm này mời gọi khách hàng mua các sản phẩm do Hiến nhập về và bán ra với giá trị cao hơn giá trị thực tế.

Để thực hiện thủ đoạn chiếm đoạt tài sản, Hiến thuê các nhân viên dưới quyền điều hành gồm: Nguyễn Trí Dũng, vai trò quản lý nhân viên; Lê Đình Tuấn Minh, vai trò quản lý thu chi; Ma Thị Thùy, nhân viên tuyển dụng, sửa các kịch bản mời chào khách hàng mua sản phẩm thuốc của "Bác sĩ Vĩnh”.

Nguyễn Trí Dũng sử dụng căn cước của nhân viên đăng ký sử dụng dịch vụ sim, nhưng sau đó phát chéo cho các nhân viên khác để học kịch bản, liên hệ với khách hàng theo dữ liệu khách hàng do Hiến cung cấp.

Sau khi các nhân viên gọi điện tư vấn, khách hàng đồng ý mua sản phẩm, các nhân viên sẽ nhắn lên nhóm "Team Dũng Dụ" để Dũng căn cứ vào thông tin đơn hàng, tổng hợp, thông báo cho Nguyễn Văn Thắng (SN 1993; trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội) nhận các sản phẩm do Hiến đặt mua giao đến. Thắng có nhiệm vụ đóng gói hàng, dán mã Code và chuyển đến bưu cục để vận chuyển cho các khách hàng.

"Ăn chia lợi nhuận" trên nỗi đau của bệnh nhân

Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, các đối tượng sử dụng trừ các chi phí vận hành như tiền nhập hàng, ăn ở cho nhân viên, lương nhân viên…, số còn lại được "ăn chia" theo từng vị trí.

Đối với các nhân viên trực tiếp liên hệ với khách hàng, nếu trong tháng bán được 120 triệu tiền sản phẩm trở lên thì sẽ nhận được lương cứng 12 triệu đồng/tháng và thêm 5% tổng doanh thu của nhân viên đó. Nếu trong tháng bán được từ 70 triệu đến dưới 120 triệu đồng, thì sẽ nhận được 70% lương cứng và thêm 1,5% tổng doanh thu. Nếu trong tháng bán được dưới 70 triệu đồng thì sẽ nhận được 45% lương cứng và thêm 1,5% tổng doanh thu.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ 11 điện thoại di động, 9 máy tính, gần 150 hộp thuốc các loại.

Các loại thuốc được nhóm đối tượng lừa đảo bán cho bệnh nhân.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được thấy, bằng thủ đoạn gian dối, giới thiệu là "Bác sĩ Vĩnh", hiện có bệnh án của các bị hại, khẳng định sẽ chữa được các bệnh về u xơ để các bị hại tin tưởng, sau đó giới thiệu bán các sản phẩm là thuốc gồm "Tiên dược khang", "THYROID GOLD MK", "Tiêu giáp khang"… để chiếm đoạt tài sản tiền của các bị hại. Trên thực tế, sau khi sử dụng các sản phẩm, các bị hại đều không có tiến triển bệnh. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ Trần Văn Hiến, Nguyễn Trí Dũng, Lê Đình Tuấn Minh, Trần Văn Luyện, Ma Thị Thùy, Trần Quang Anh, Nguyễn Tiến Dũng, Đặng Thanh Đức, Phạm Hoài Nam, Nguyễn Quang Minh, Đặng Trung Hiếu, Nguyễn Phúc Lộc, Chu Quang Minh để điều tra.