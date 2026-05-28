Cảnh sát phong tỏa cửa hàng vàng nổi tiếng ở Ninh Bình

Sáng 28/5, lực lượng công an đồng loạt triển khai hoạt động nghiệp vụ tại cửa hàng vàng Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Khoảng 8h, một đoạn đường Trần Hưng Đạo được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa, phân luồng giao thông sang hướng khác để phục vụ công tác làm việc bên trong Công ty Vàng bạc đá quý Phúc Thành. Trong thời gian này, toàn bộ hoạt động giao dịch tại cửa hàng tạm thời dừng hoạt động.

Cảnh sát có mặt tại cửa hàng vàng Phúc Thành tại Ninh Bình.

Phúc Thành là thương hiệu kinh doanh vàng bạc lớn, hoạt động nhiều năm tại địa bàn tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), vì vậy sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân khu vực xung quanh.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào làm việc bên trong cả hai cơ sở kinh doanh vàng. Đến khoảng 11h10, một số nhân viên cửa hàng được đưa lên ô tô chờ sẵn bên ngoài.

Sau nhiều giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài nhiều thùng tài liệu được niêm phong và chuyển lên các phương tiện chuyên dụng. Khoảng 11h35, các chốt phong tỏa bắt đầu được tháo dỡ, phần lớn lực lượng làm nhiệm vụ cũng rời khỏi hiện trường sau làm việc.