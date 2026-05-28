Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Cảnh sát phong tỏa cửa hàng vàng nổi tiếng ở Ninh Bình

  • Thứ năm, 28/5/2026 15:09 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sáng 28/5, lực lượng công an đồng loạt triển khai hoạt động nghiệp vụ tại cửa hàng vàng Phúc Thành trên đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình.

Khoảng 8h, một đoạn đường Trần Hưng Đạo được lực lượng chức năng căng dây phong tỏa, phân luồng giao thông sang hướng khác để phục vụ công tác làm việc bên trong Công ty Vàng bạc đá quý Phúc Thành. Trong thời gian này, toàn bộ hoạt động giao dịch tại cửa hàng tạm thời dừng hoạt động.

hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 1hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 2hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 3hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 4

Cảnh sát có mặt tại cửa hàng vàng Phúc Thành tại Ninh Bình.

Phúc Thành là thương hiệu kinh doanh vàng bạc lớn, hoạt động nhiều năm tại địa bàn tỉnh Nam Định cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình), vì vậy sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân khu vực xung quanh.

Theo ghi nhận tại hiện trường, nhiều cán bộ công an liên tục ra vào làm việc bên trong cả hai cơ sở kinh doanh vàng. Đến khoảng 11h10, một số nhân viên cửa hàng được đưa lên ô tô chờ sẵn bên ngoài.

hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 5hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 6hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 7hang vang Phuc Thanh, Cua hang Phuc Thanh, cua vang Phuc Thanh, Giam doc Phuc Thanh, Chu vang Phuc Thanh, Cong ty Phuc Thanh, Doanh nghiep Phuc Thanh anh 8

Cảnh sát có mặt tại cửa hàng vàng.

Sau nhiều giờ kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài nhiều thùng tài liệu được niêm phong và chuyển lên các phương tiện chuyên dụng. Khoảng 11h35, các chốt phong tỏa bắt đầu được tháo dỡ, phần lớn lực lượng làm nhiệm vụ cũng rời khỏi hiện trường sau làm việc.

Cuốn sách "Pháp luật dân sự - kinh tế và thực tiễn xét xử" đáp ứng phần nào nhu cầu của các nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên luật, luật sư, thương nhân trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, tham khảo, áp dụng pháp luật xử lý tranh chấp về dân sự - kinh tế, đồng thời giúp người dân, tổ chức có thêm vốn kiến thức về pháp luật trong quá trình tham gia các giao dịch về dân sự, kinh tế để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình một cách tốt nhất.

https://tienphong.vn/canh-sat-phong-toa-cua-hang-vang-noi-tieng-o-ninh-binh-post1847005.tpo

Minh Đức - Vũ Quỳnh/Tiền Phong

hàng vàng Phúc Thành Cửa hàng Phúc Thành cửa vàng Phúc Thành Giám đốc Phúc Thành Chủ vàng Phúc Thành Công ty Phúc Thành Doanh nghiệp Phúc Thành Nam Định Ninh Bình hàng vàng Phúc Thành Cửa hàng Phúc Thành cửa vàng Phúc Thành Giám đốc Phúc Thành Chủ vàng Phúc Thành Công ty Phúc Thành Doanh nghiệp Phúc Thành

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý