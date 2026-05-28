Nhóm cựu cán bộ Sở Y tế hầu tòa vì nhận tiền trong việc cấp phép khám, chữa bệnh

Ngày 29/5 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 16 bị cáo trong vụ án "Nhận hối lộ" khi cấp phép hành nghề y, dược tư nhân xảy ra tại Sở Y tế TP Hà Nội.

Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Vũ Quang Huy làm chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 16 bị cáo của vụ án, 11 bị cáo là cựu cán bộ của Sở Y tế TP Hà Nội. Trong đó, 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, gồm: Tô Tử Anh (SN 1962, cựu Phó trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (SN 1970, cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (SN 1972, cựu Phó trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (SN 1988, cựu chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (SN 1968, cựu cán bộ).

Một số bị cáo trong vụ án.

Tiếp đến là Vũ Việt Phong (SN 1972, cựu cán bộ), Đỗ Đình Long (SN 1995, cựu chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (SN 1962, cán bộ hưu trí) và 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế TP Hà Nội gồm là Ngô Thị Hồng Phương (SN 1969, cựu chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (SN 1985, cựu nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (SN 1977, lái xe).

Trong 16 bị cáo, 9 bị cáo là Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị truy tố về tội "Nhận hối lộ"; 7 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Môi giới hối lộ".

Theo cáo trạng, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: Cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh…

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thành lập các đoàn trực tiếp đi thẩm định, kiểm tra, hậu kiểm tại cơ sở tư nhân về việc cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc" (GPP), Giấy chứng nhận đạt "Thực hành tốt phân phối thuốc" (GDP) và cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Giai đoạn này, nhiều cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn Hà Nội thiếu các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động, hành nghề, nhưng vẫn muốn được cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên theo quy định.

Vì vậy, đại diện các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân đã chủ động liên hệ với các đối tượng môi giới làm dịch vụ xin cấp các Giấy chứng nhận và Giấy phép trên với giá dao động 15-20 triệu đồng/1 Giấy chứng nhận GPP, 30-50 triệu đồng/1 Giấy chứng nhận GDP và 60-70 triệu đồng/1 Giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.

Các đối tượng môi giới móc nối, liên hệ, với cán bộ của Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân để đưa tiền và thỏa thuận "tạo điều kiện", hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân được cấp phép nhanh.

Viện Kiểm sát xác định trong thời gian từ năm 2019 đến 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm "tạo điều kiện", hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ qua lỗi vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ là hơn 3,8 tỷ đồng .

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thị Huy và Đỗ Đình Long với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, trong thời gian từ tháng 3/2022 đến tháng 12/2024, Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng từ 3 môi giới để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 258 cơ sở bán lẻ thuốc.

Bị cáo Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền gần 320 triệu đồng từ 3 môi giới để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.