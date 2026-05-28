Phòng CSKT Công an Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hiền, Trịnh Đình Nam về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 4.000 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, túi xách, kính, phụ kiện… giả mạo nhãn hiệu của nhiều thương hiệu nổi tiếng trên thế giới với tổng trị giá hàng hóa đã đưa ra thị trường ước tính trên 30 tỷ đồng .

Theo cơ quan Công an, thực hiện cao điểm đấu tranh với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường rà soát, kiểm tra và nắm tình hình tại các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu vi phạm.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ các đối tượng gắn mác "hàng xách tay" để bán hàng giả.

Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản trên mạng xã hội có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với số lượng lớn. Các sản phẩm được quảng cáo là hàng hiệu chính hãng nhưng có giá bán thấp bất thường. Nhiều tài khoản thường xuyên livestream, đăng tải video giới thiệu các mặt hàng thời trang, phụ kiện với những cụm từ như "hàng cao cấp", "full box", "xả kho", "hàng hiệu giá ưu đãi"… nhằm thu hút khách hàng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy lượng hàng hóa được tập kết và giao dịch mỗi ngày rất lớn, chủ yếu tiêu thụ qua hình thức bán hàng trực tuyến và giao nhận thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh.

Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 16/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa kiểm tra kho chứa hàng của Nguyễn Thị Hiền tại phố Tây Sơn, phường Đông Quang.

Lô hàng thu giữ có giá trị khoảng 30 tỷ đồng .

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong kho chứa hơn 3.000 sản phẩm gồm túi xách, khăn, kính và nhiều mặt hàng thời trang khác mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và hồ sơ nhập khẩu theo quy định.

Đáng chú ý, các sản phẩm đã được đóng gói, phân loại sẵn để phục vụ việc giao hàng cho khách thông qua các đơn vị chuyển phát nhanh. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị Hiền khai báo, do nhận thấy nhu cầu mua hàng hiệu giá rẻ tăng cao nên từ đầu năm 2025 đã tìm nguồn hàng giả mạo nhãn hiệu qua mạng xã hội để bán kiếm lời. Để che giấu hoạt động vi phạm, mọi giao dịch chủ yếu thực hiện qua Facebook, TikTok; việc giao nhận thông qua dịch vụ chuyển phát nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp và đối phó với lực lượng chức năng.

Đối tượng Nguyễn Thị Hiền làm việc với cơ quan Công an.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 17/5/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Đội Quản lý thị trường số 9 kiểm tra cửa hàng "Nam Vũ Luxury" tại số 141 Đinh Công Tráng, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá do Trịnh Đình Nam làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện nhiều mặt hàng quần áo, giày dép, dây thắt lưng mang dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng. Toàn bộ số hàng hóa đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Theo điều tra, để tạo lòng tin với khách hàng, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, video quảng cáo bắt mắt, gắn mác "hàng xách tay", "hàng cao cấp", "sale thanh lý", đánh vào tâm lý thích sử dụng hàng hiệu, nhưng muốn mua với giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng.

Cơ quan Công an xác định các đối tượng đều nhận thức rõ các nhãn hiệu nêu trên được bảo hộ tại Việt Nam, nhưng vẫn cố ý nhập và kinh doanh hàng giả nhằm thu lợi bất chính. Hành vi này không chỉ xâm phạm nghiêm trọng quyền sở hữu công nghiệp mà còn gây ảnh hưởng môi trường kinh doanh lành mạnh, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Trịnh Đình Nam.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, trước tình trạng hàng giả, hàng nhái đang có xu hướng gia tăng trên không gian mạng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, người tiêu dùng cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các lời quảng cáo như "hàng hiệu giá rẻ", "xả kho", "sale sâu bất thường", "hàng chính hãng giá thấp". Khi mua hàng cần lựa chọn cơ sở kinh doanh uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, hóa đơn chứng từ đầy đủ; đồng thời kịp thời phản ánh tới cơ quan chức năng khi phát hiện hành vi kinh doanh hàng giả để xử lý theo quy định pháp luật.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát kinh tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.