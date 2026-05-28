Chủ quán bar Paris Night Club nhận tội, xin được khoan hồng

Trong ngày thứ 2 xét xử vụ án ma túy ở quán bar Paris Night Club, một số bị cáo thay đổi lời khai, buộc Hội đồng xét xử phải công bố lời khai cũ và trình chiếu camera để đối chiếu.

Ngày 27/5, TAND Khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xét xử sơ thẩm 33 bị cáo trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night Club.

Đại diện Viện kiểm sát và các luật sư bào chữa tập trung đưa ra quan điểm về vai trò, mức độ vi phạm cũng như đề nghị mức án đối với từng bị cáo liên quan trong vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa ngày thứ 2 (ngày 26/5), bị cáo Mạnh Trọng Toản (57 tuổi, trú tỉnh Nghệ An, chủ quán bar Paris Night Club) phủ nhận việc chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh của mình. Toản khai không được nhân viên báo cáo việc khách mang và sử dụng ma túy trong quán nên không hề biết.

Bị cáo cũng cho rằng trong giai đoạn từ năm 2023-2025 không trực tiếp tham gia các cuộc họp nhân viên tại quán. Trước lời khai này, Hội đồng xét xử đã đối chiếu với lời khai của nhiều bị cáo khác trong hồ sơ vụ án để làm rõ trách nhiệm của chủ quán.

Còn bị cáo Nguyễn Văn Năm (33 tuổi, trú phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng, tổ trưởng tổ chăm sóc khách hàng của quán bar) cũng khai không biết việc nhân viên và khách sử dụng ma túy tại quán. Tuy nhiên, khi chủ tọa công bố lời khai tại cơ quan điều tra, nhiều nội dung được xác định khác với phần trình bày tại phiên tòa.

Trong quá trình xét hỏi, Hội đồng xét xử đã trình chiếu camera ghi lại diễn biến bên trong quán bar vào thời điểm lực lượng công an kiểm tra để đối chiếu lời khai, xác định vai trò từng bị cáo tại các bàn Vip.

Tuy nhiên, tại phiên xét xử ngày 27/5, bị cáo Toản cùng nhiều bị cáo khác đã nhận tội và bày tỏ sự ăn năn, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h15 ngày 1/5/2025, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận cũ (nay là Công an tỉnh Lâm Đồng) đồng loạt kiểm tra quán bar Paris Night Club.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 35 người đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh 154 người có mặt trong quán, công an xác định 42 người dương tính với ma túy, gồm chủ quán, 4 nhân viên và 37 khách.

Cơ quan điều tra cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan như ma túy tổng hợp, ketamine, thuốc lắc và các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Theo cáo trạng, tại các bàn Vip 2, Vip 5, Vip 16 và Vip 17, nhiều nhóm khách đã góp tiền mua ketamine, MDMA rồi cùng sử dụng ngay trong quán bar. Một số bị cáo bị xác định có hành vi chuẩn bị ma túy, dụng cụ và tổ chức cho nhiều người cùng sử dụng.

Sau 3 ngày xét xử, do vụ án có nhiều bị cáo và phát sinh thêm các tình tiết cần xem xét, Hội đồng xét xử quyết định nghị án trong 5 ngày và sẽ tuyên án vào ngày 2/6 đối với các bị cáo.