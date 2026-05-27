Phá đường dây mua bán “thuốc lá tẩm ma túy”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị H cùng một số đối tượng về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình từ đầu năm 2026, Công an xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên sử dụng loại thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ (thường gọi là thuốc lá DOMINIX - dạng thuốc lá tẩm chất ma túy), gây cảm giác hưng phấn, ảo giác và dễ dẫn đến lệ thuộc.

Tang vật liên quan vụ việc. Ảnh: VOV.

Trước diễn biến phức tạp, Công an xã Nam Phước khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, truy nguồn cung. Qua đó, công an xác định Phạm Thị H (SN 1980, trú thôn Mỹ Hòa, xã Nam Phước) cung cấp loại thuốc lá trên địa bàn nên tiến hành triệu tập làm việc.

Tại cơ quan công an, bà H khai nhận tìm mua thuốc lá DOMINIX trên mạng xã hội Facebook để bán lại kiếm lời. Trong đó, ngày 31/1, đối tượng mua 750 điếu với giá 40.000 đồng/điếu, sau đó phân phối lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn xã Nam Phước và khu vực lân cận với giá từ 50.000 - 80.000 đồng/điếu. Các đối tượng trung gian tiếp tục bán lại với giá lên đến 90.000 đồng/điếu nhằm thu lợi bất chính.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 335 điếu thuốc lá DOMINIX. Kết quả giám định xác định trong số thuốc lá này có chứa chất ma túy.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị H cùng các đối tượng Văn Anh T, Lê Viết D, Lư Thị Ngọc N, Hồ Phước H về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy khi “núp bóng” dưới nhiều hình thức, len lỏi vào đời sống, đặc biệt nhắm đến giới trẻ.

Cơ quan công an khuyến cáo các bậc phụ huynh cần tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện những biểu hiện bất thường của con em; nhà trường và gia đình đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng nhận diện các loại ma túy trá hình.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; đồng thời chủ động phát hiện, tố giác các hành vi nghi vấn liên quan đến tội phạm ma túy để lực lượng chức năng kịp thời xử lý.