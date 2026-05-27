Bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy, thu giữ nhiều vũ khí

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng Sộng Khua Xa (SN 1953, trú tại bản Bua Hin, xã Mường Hung) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 201 viên hồng phiến (19,81 gram), 24,18 gram nhựa thuốc phiện, 4 khẩu súng, một ống kính ngắm, 560 viên đạn và nhiều vật chứng khác.

Đối tượng Sộng Khua Xa cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Được biết, Sộng Khua Xa là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Sơn La triệt phá vào tháng 1/2026. Thời điểm đó, một đối tượng khác bị bắt quả tang là Hờ Bả Lộng (SN 1988, trú tại bản Kéo Co, xã Mường Hung) cùng tang vật bị thu giữ là 113,03 gram hồng phiến.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp Lậu Thị Dê (SN 1992, vợ Lộng), Cầm Văn Hải (SN 1988, ở Sơn La), Trần Lê Sơn (SN 1980, ở Quảng Ninh), Lê Minh Dương (SN 1985) và Hoàng Mạnh Hùng (SN 1980), cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa; thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp gồm Methamphetamine, Heroin, Ketamine và MDMA.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.