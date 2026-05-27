Phát hiện cơ sở kinh doanh thời trang bán sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Bất ngờ kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh ở Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm giày, dép, quần áo có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Ngày 25/5, Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh đối với 2 cơ sở kinh doanh.

Tại cơ sở Cơ sở kinh doanh do ông Đ.Q.P, là chủ hộ kinh doanh tại địa điểm TT3 Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm, TP Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện 719 sản phẩm giày dép, quần áo các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "Hermes", "Louis Vuitton", "Celine", "Nike", "Crocs", "G Fore", "Gucci", "Thom Browne", "Moncler" đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng tạm giữ toàn bộ số hàng hóa.

Trị giá hàng hóa vi phạm theo niêm yết giá là 222 triệu đồng. Toàn bộ hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu trên đã được Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành tạm giữ theo quy định và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 8/5, Đội Quản lý thị trường số 14 đã kiểm tra Hộ kinh doanh Đ.Q.P tại địa chỉ trụ sở Hộ kinh doanh: TT4 khu đô thị Mỹ Đình Mễ Trì, phường Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 14 phát hiện hộ kinh doanh này không niêm yết giá hàng hóa bằng một trong các hình thức theo quy định của pháp luật; Buôn bán 530 sản phẩm thời trang các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "Hermes", "Louis Vuitton", "Celine", "Nike", "Crocs", "G Fore", "Gucci", "Thom Browne", "Moncler" đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm theo thẩm định giá 173 triệu đồng.

Tổng số hàng hóa vi phạm của cơ sở kinh doanh này là 1.249 sản phẩm với giá trị hàng hóa vi phạm là 395 triệu đồng.

Ngoài ra, tại cơ sở kinh doanh thuộc Công ty TNHH Lotus Square, lực lượng chức năng phát hiện 146 sản phẩm giày, tất, áo các loại, có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu "Nike", "Stussy", "Moncler" đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo niêm yết giá lên tới 62 triệu đồng.Toàn bộ hàng hóa vi phạm đã được Đội Quản lý thị trường số 14 tiến hành tạm giữ theo quy định và tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.`