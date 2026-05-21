Xử lý hàng chục đối tượng người nước ngoài hoạt động phi pháp ở TP.HCM

Ngày 21/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết đã phát hiện và xử lý hàng chục đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn thành phố.

Theo đó, 85 đối tượng quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam (trong đó có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép), mang theo lượng lớn máy móc, thiết bị gồm: máy vi tính, máy tính bảng và điện thoại. Các đối tượng này thuê trọn một khách sạn tại phường Thuận Giao, TP.HCM làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc nhằm thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặc dù không khai báo lưu trú theo quy định, ngay khi xuất hiện ở khách sạn trên, toàn bộ hoạt động của các đối tượng đã được đưa vào tầm ngắm. Khi chúng đang lắp đặt hệ thống máy tính, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Thuận Giao kiểm tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an địa phương kiểm tra khách sạn Bảo Ly, phát hiện nhiều người nước ngoài nhập cảnh, lưu trú trái phép.

Cơ quan Công an xác định 2 đối tượng cầm đầu là cặp vợ chồng mang quốc tịch Trung Quốc H.G (SN 1989) và Q.M (SN 1998). Bước đầu, các đối tượng khai nhận thuê khách sạn Bảo Ly trên địa bàn khu phố Bình Giao, phường Thuận Giao với giá 315 triệu đồng/tháng làm nơi lưu trú và đặt máy móc cho cả băng nhóm.

H.G khai trước khi qua Việt Nam, từng làm "quản lý ký túc xá" cho một công ty hoạt động tương tự tại Campuchia. Thời gian gần đây, H.G được chủ phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức "ký túc xá" và đặt máy móc tại TP.HCM.

Hai vợ chồng H.G và Q.M mới nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào đầu tháng 5/2026. Toàn bộ máy móc được đưa từ Campuchia sang Việt Nam.

Nhiệm vụ của H.G là thuê khách sạn Bảo Ly, đón các đối tượng khác, tập kết và lắp đặt máy móc nhưng chưa kịp hoạt động thì bị phát hiện. Bước đầu, cơ quan chức năng thống kê số lượng máy móc gồm máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng các đối tượng trên chuẩn bị đưa vào sử dụng lên tới 400 cái.

Trong 85 đối tượng trên có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Phần lớn các đối tượng này từ Quảng Châu, Quảng Tây - Trung Quốc vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ, một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy, không qua cửa khẩu mà sử dụng các đường ngang, lối tắt khu vực biên giới. Các đối tượng cho biết, ngay sau khi nhập cảnh, đã bị “người quản lý” thu hết hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn Bảo Ly.

Cũng trong thời gian này, qua công tác khai báo tạm trú, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM phát hiện sự lưu trú bất thường của nhóm 30 người mang quốc tịch Philippines tại một khách sạn ở phường Chợ Lớn, TP.HCM.

Các đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào TP.HCM nhằm mục đích hoạt động phi pháp.

Làm việc với cơ quan chức năng, phần lớn các đối tượng khai đã ở Campuchia trước khi sang Việt Nam, một số từ Malaysia qua. Nhóm này được đưa sang TP.HCM bởi 5 người Đài Loan (Trung Quốc). Bước đầu, 5 đối tượng người Đài Loan khai nhận đã từng hoạt động trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia. Hiện vụ việc tiếp tục được cơ quan chức năng xác minh, đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong ngày 20/5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cũng đã phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra hành chính căn hộ L6-35.09 Vinhomes Central Park, 720A Điện Biên Phủ. Qua đó, tổ công tác phát hiện căn hộ có 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cư trú. Trong căn hộ có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao. Các đối tượng gồm: Yu Jinshu (SN 1982), Li Sihong (SN 1995), Zhao Fudong (SN 2006), Wang Kai (SN 2000), Fan Zuing (SN 1995), Chen Yuecong (SN 1988), Xie Cijin (SN 2002), Wang Lin (SN 1996), Zhou Yingzhong (SN 1996), Wang Chao (SN 1998) và Weng Yiming (SN 2003).

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM, vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn thành phố chủ yếu là nhập cảnh trái phép; sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tổ chức đánh bạc; cố ý gây thương tích; bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; quá hạn tạm trú... Thời gian gần đây, do Campuchia đang truy quét gắt gao các băng nhóm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia nên không loại trừ khả năng các đối tượng chọn Việt Nam mà cụ thể là TP.HCM làm điểm đến để tiếp tục tổ chức hoạt động tội phạm.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cùng Công an các địa phương sẽ siết chặt công tác quản lý cư trú đối với người nước ngoài, thường xuyên thực hiện việc kiểm tra, giám sát, nhanh chóng phát hiện các trường hợp nhập cảnh bất hợp pháp hoặc cư trú không khai báo theo quy định. Việc quản lý chặt chẽ địa bàn giúp ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cũng khuyến cáo chủ các cơ sở lưu trú cần thực hiện đầy đủ việc khai báo cư trú theo quy định; người dân khi phát hiện người lạ mặt, có dấu hiệu bất thường tại nơi mình cư trú cần nhanh chóng báo cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn.