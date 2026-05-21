Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị mức án 5-6 năm tù

Sáng 21/5, VKS đề nghị mức án 5-6 năm tù đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Sáng 21/5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nhận hối lộ, xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan, kết thúc phần xét hỏi.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện VKSND TP Hà Nội công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến mức án 5-6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế Bộ Y tế, mức án 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ ", bị đề nghị tổng hình phạt 23-25 năm tù.

VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm Bộ Y tế, mức án 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ", bị đề nghị tổng hình phạt 30 năm tù.

Các bị cáo khác bị đề nghị 30-36 tháng tù đến 5-6 năm tù với các tội danh khác nhau. Bị cáo Lê Thanh Thiêm (cựu Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) bị đề nghị phạt 8-9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng vụ án, sai phạm liên quan việc thuê tư vấn nước ngoài gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng . Khoản còn lại hơn 733 tỷ đồng được cơ quan tố tụng xác định số tiền gây lãng phí khi dự án đình trệ kéo dài.

Viện kiểm sát cáo buộc để tạm ứng vốn cho dự án, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước đã phải tất toán trước hạn nhiều hợp đồng tiền gửi tại 7 ngân hàng, với lãi suất 4,5-7,3%/năm. Phần chênh lệch lãi suất và khoản vốn không được sử dụng hiệu quả được xác định gây lãng phí khoảng 145 tỷ đồng .

Ngoài ra, trong giai đoạn 2014-2020, dự án được bố trí hơn 5.000 tỷ đồng , nhưng không thể đưa vào sử dụng. Cơ quan công tố lấy mức lãi suất tiền gửi trung bình 2,9%/năm để tính toán khoản lãng phí phát sinh trong 4 năm dự án dừng thi công, từ đó xác định thiệt hại hơn 588 tỷ đồng .

Tổng cộng, cáo trạng xác định vụ án gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng .