Cựu giám đốc Ban quản lý dự án của Bộ Y tế khai doanh nghiệp tự đến biếu tiền

Ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) khai báo rằng doanh nghiệp tự tìm đến biếu tiền chứ không thỏa thuận, đòi hỏi gì.

Chiều 20/5, Hội đồng xét xử xét hỏi bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế) liên quan đến sai phạm tại dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trực tiếp thỏa thuận, yêu cầu nhà thầu đưa tiền tạm ứng

Trong cáo trạng, ông Thắng bị xét xử tội "Nhận hối lộ" và "Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Viện kiểm sát xác định ông Thắng đại diện cho Bộ Y tế làm chủ đầu tư trong 2 dự án, có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý và tổ chức triển khai thực hiện 2 dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và theo đúng các quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng.

Tuy nhiên, ông Thắng đã có hành vi chỉ đạo và đưa ra chủ trương vừa thi công, vừa thiết kế không đúng quy định dẫn đến có nhiều sai phạm trong việc tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc, sai phạm trong việc tham mưu.

Những sai phạm này dẫn đến dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra, gây hậu quả thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng .

Với động cơ vụ lợi, ông Thắng lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, trực tiếp thỏa thuận và yêu cầu các nhà thầu phải đưa tiền số tiền tạm ứng thanh toán.

Tổng số tiền đã nhận là hơn 88 tỷ đồng , trong đó có hơn 51 tỷ đồng được kết luận, truy tố trong vụ án này. Còn hơn 36 tỷ đồng , Cơ quan CSĐT Bộ Công an không điều tra, kết luận mà chuyển đến cơ quan tố tụng khác xử lý theo thẩm quyền.

Doanh nghiệp tự tìm đến đưa tiền

Khai tại tòa, ông Thắng cho rằng con số thiệt hại bị quy kết trong cáo trạng là "rất nặng nề" với ông và cấp dưới.

Theo ông, thời điểm đó chỉ tập trung làm dự án, không nhận thức được sai phạm, cũng không nghĩ sẽ gây thiệt hại lớn như vậy. Ông tự đánh giá đây là giai đoạn có nhiều quy định "đúng mục này lại sai mục kia", nên ông không biết mình làm sai.

"Bị cáo làm trưởng ban, phụ trách xây dựng kỹ thuật mà văn bản pháp luật thời điểm đó không đọc thì bị cáo làm cái gì?, Chủ tọa hỏi. Ông Thắng cho hay, không thể tìm hiểu hết vì nhiều nội dung nằm ngoài năng lực chuyên môn của mình.

Trước lời khai trên, Chủ tọa đã yêu cầu bị cáo thành khẩn, lời khai của bị cáo tại tòa quyết định việc áp dụng tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ hình phạt.

Hội đồng xét xử sau đó công bố lại lời khai trong giai đoạn điều tra cho thấy, ông Thắng từng thừa nhận việc thuê công ty tư vấn nước ngoài VK (của Bỉ) xuất phát từ "gợi ý" của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, dù không tổ chức khảo sát.

Khi Công ty VK không cung cấp hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm, ông Thắng vẫn chấp thuận triển khai các thủ tục nhằm chỉ định công ty này làm tư vấn thiết kế.

Đối với hành vi nhận hối lộ hơn 88 tỷ đồng (tương đương 5% giá trị gói thầu), ông Thắng ban đầu "đổ" cho doanh nghiệp tự đến đưa tiền. Tuy nhiên, chủ tọa truy vấn "sao các nhà thầu đến tự đưa tiền mà lại là con số giống nhau - tròn 5% mà không phải 3% hay 2%". Ông Thắng trả lời "bị cáo không rõ, bị cáo không đòi hỏi và nhận tiền không phải cho riêng cá nhân bị cáo…".

Chủ tọa tiếp tục truy vấn: "Ông đã đưa tiền cho những ai?". Ông Thắng đáp "tôi đưa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cũng là cựu Giám đốc Ban quản lý dự án) 3,47 tỷ đồng . "Đưa cho những ai nữa, liệt kê hết ra", Chủ tọa lớn giọng. Ông Thắng trả lời "ông Trần Văn Sinh 2,9 tỷ; ông Kim Trung 1,7 tỷ đồng …".

Trong vụ án, ông Thắng còn bị cáo buộc đưa 2 triệu USD tương đương hơn 46 tỷ đồng cho ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, để nhờ tác động đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm được bỏ qua sai phạm, không bị kỷ luật. Tuy nhiên, Thiêm đã không đưa tiền cho cá nhân, tổ chức nào mà chiếm đoạt số tiền này. Ông Thiêm chưa trả lời xét hỏi.