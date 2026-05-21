Thuê ôtô rồi làm giả giấy tờ mang đi cầm cố lấy tiền trả nợ

Theo điều tra ban đầu, Tiên quen biết anh Đỗ Đức Duy (SN 1995, ngụ phường Long Xuyên) do nhiều lần thuê ôtô của anh này trước đó.
Ngày 10/5, Tiên tiếp tục đến thuê chiếc ôtô bán tải hiệu Ford Ranger của anh Duy trong thời gian 2 ngày với giá 800.000 đồng/ngày. Sau khi nhận xe, do đang nợ tiền, Tiên nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền trả nợ.
Bùi Ngọc Thủy Tiên khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: A. Tầm.
Để thực hiện kế hoạch, Tiên lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy tờ xe mang tên mình. Sau khi có giấy tờ giả, ngày 16/5, Tiên mang chiếc ôtô xuống khu vực phường Mỹ Mới cầm cố, lấy 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được Tiên dùng để trả nợ.
Đến hạn không thấy Tiên trả xe, đồng thời không liên lạc được, vợ anh Duy đã đến Công an phường Long Xuyên trình báo vụ việc.
Biết không còn khả năng chuộc xe để trả lại cho chủ sở hữu, ngày 19/5, Tiên đến Công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.
