Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm: 'Doanh nghiệp đưa tiền thì xem như cảm ơn'

Trả lời xét hỏi, cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong cho rằng nếu làm đúng quy định rồi doanh nghiệp tự đưa tiền cảm ơn, thì không phải nhận hối lộ.

Ngày 20/5, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt về tội "Nhận hối lộ".

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong.

Nộp tiền khắc phục cho cấp dưới khó khăn

Hội đồng xét xử hỏi 33 bị cáo khác, họ cũng bày tỏ giữ nguyên quan điểm kháng cáo xin giảm án hoặc xin hưởng án treo.

Trên bục khai báo, ông Nguyễn Thanh Phong cho biết đã nộp khắc phục toàn bộ số tiền bị quy kết hưởng lợi cá nhân, theo cáo buộc ở bản án sơ thẩm.

Ngoài ra, ông Phong khai nộp thêm 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả vụ án cho bị cáo Đinh Cao Cường (cựu chuyên viên Cục An toàn thực phẩm) với lý do điều kiện gia đình của Cường khó khăn.

Trả lời câu hỏi về "chủ trương thu tiền ngoài làm gì?". Ông Phong nói không đúng trọng tâm. Ông cho hay bản thân đã rất quyết liệt chỉ đạo cấp dưới không được bỏ qua sai phạm trong mỗi hồ sơ doanh nghiệp xin cấp giấy chứng nhận…

Ông khẳng định có dặn dò cấp dưới, hồ sơ đúng là phải ký, không được vì không có tiền bôi trơn mà "ngâm" hồ sơ doanh nghiệp.

Theo ông Phong, nhiều doanh nghiệp đã không làm tốt hồ sơ, có trường hợp được hướng dẫn nhiều lần vẫn không hoàn thiện được, nên chuyên viên phải hỗ trợ thêm ngoài giờ, thậm chí "mua hồ sơ hộ", rồi được doanh nghiệp "cảm ơn bằng tiền".

Bị cáo Trần Việt Nga.

Bên cạnh đó, cựu Cục trưởng cũng cho rằng tại thời điểm đó, ông đã "nhận thức pháp luật không đúng", chỉ nghĩ "nếu làm đúng quy định rồi doanh nghiệp tự đưa tiền cảm ơn thì không phải nhận hối lộ, còn nếu ép doanh nghiệp phải đưa tiền mới xử lý hồ sơ thì mới là nhận hối lộ".

Tòa cấp sơ thẩm tuyên ông Phong 20 năm tù, kết luận ông là người ra chủ trương, chỉ đạo cấp dưới gây khó khăn cho doanh nghiệp. Từ đó, hình thành cơ chế "xin - cho", buộc doanh nghiệp phải hối lộ. Toàn vụ án, ông Phong nhận hơn 43,9 tỷ đồng .

Liệt kê thành tích, khen thưởng để xin giảm án phạt

Còn bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) tại tòa cho biết đã nộp thêm 1,9 tỷ đồng .

Bà Nga cung cấp thêm một số tài liệu mới liên quan đến thành tích, khen thưởng, hoạt động thiện nguyện để đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trả lời xét hỏi, bà Nga cho rằng sai phạm của mình bắt nguồn từ cuộc trao đổi với bị cáo Trần Thị Thu Liễu (cấp dưới). Tuy nhiên, bà cho hay mục đích chỉ là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, không chỉ đạo hay đặt ra mức thu tiền cụ thể.

Trước câu trả lời của bà Nga, Chủ tọa hỏi "sao bị cáo lại nghĩ ra việc thu tiền ngoài hồ sơ?". Bà Nga cho hay khi đó chỉ nghĩ mình không làm sai hồ sơ, còn sau khi chuyên viên hướng dẫn "doanh nghiệp đưa tiền thì xem như cảm ơn".

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trong vụ án, bà Nga là người kế nhiệm chức Cục trưởng của ông Phong. Khi thực thi công vụ, bà Nga yêu cầu cấp dưới phải "ép" doanh nghiệp đưa tiền "cơ chế". Nếu không, hồ sơ sẽ bị trả lại nhiều lần không rõ lý do.

Việc này khiến doanh nghiệp phải đưa tiền, có bị cáo phạm tội đưa hối lộ cho hay, phải lên tận phòng làm việc của bà Nga đưa phong bì vài triệu đồng, hồ sơ mới "trôi".

Toàn vụ án, bà Nga bị cáo buộc nhận hối lộ 8,2 tỷ đồng , bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù.

Cũng tại phần xét hỏi, nhiều bị cáo liệt kê thành tích, bằng khen, giấy khen, các giấy chứng nhận gia đình có công với cách mạng để xin giảm án.

Bản án sơ thẩm xác định trong giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn trong quá trình giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp, cá nhân.

Các bị cáo bị xác định đã nhận tiền để thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ là hơn 107 tỷ đồng .

Ngày 21/5, Viện kiểm sát luận tội các bị cáo.