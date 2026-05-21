Trạm trưởng kiểm lâm mật báo kế hoạch kiểm tra cho cơ sở nuôi động vật hoang dã

Nguyễn Văn Lời (Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu, TP.HCM) bị cáo buộc đã thông báo trước kế hoạch kiểm tra cho chủ cơ sở nuôi nhốt động vật hoang dã nhằm né tránh xử lý.

Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ trong hoạt động kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép.

Hai bị can gồm Trương Thị Kim Hà (SN 1978, chủ hộ kinh doanh tại phường Tam Thắng, TP.HCM) bị điều tra về tội "Đưa hối lộ" và Nguyễn Văn Lời (SN 1978, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Vũng Tàu) bị điều tra về tội "Môi giới hối lộ".

Bà Hà và ông Lời tại cơ quan điều tra.

Theo điều tra ban đầu, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm theo chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường rà soát các hoạt động kinh doanh liên quan lĩnh vực môi trường, tài nguyên và đa dạng sinh học, qua đó phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm trong hoạt động nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã.

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra hộ kinh doanh của bà Hà tại địa chỉ 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng. Tuy nhiên, do được báo trước thông tin kiểm tra, bà Hà đã nhanh chóng di chuyển nhiều cá thể động vật hoang dã sang kho cất giấu nhằm đối phó lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác phát hiện tại kho cách địa điểm kinh doanh khoảng 20 mét đang cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã, gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc.

Kết quả giám định xác định có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường. Toàn bộ số động vật trên đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để cứu hộ theo quy định.

Bà Trương Thị Kim Hà cùng tang vật.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Lời là người tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã lợi dụng nhiệm vụ để thông báo trước cho chủ cơ sở nhằm né tránh việc kiểm tra, xử lý.

Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật nuôi nhốt trái phép, bà Hà liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, ngụ Đắk Lắk) mua bảng kê lâm sản qua mạng xã hội, đồng thời nhờ Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt động vật hoang dã. Đổi lại, Hà đã nhiều lần đưa tiền cho Lời.

Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cũng như hành vi cấp bảng kê lâm sản trái quy định pháp luật.

Công an TP.HCM cho biết thời gian qua đã tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở nuôi nhốt, mua bán động vật hoang dã trái phép, đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học. Mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, kinh doanh trái phép hoặc bao che, tiếp tay cho vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.