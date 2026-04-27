Thiếu niên 17 tuổi bị xử phạt gần 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép

Một trường hợp công dân ở Thái Nguyên xuất cảnh trái phép sang Campuchia lao động đã bị lực lượng chức năng bắt giữ, trao trả và xử phạt hành chính.

Công an khuyến cáo người dân không tin lời dụ dỗ “việc nhẹ, lương cao” để tránh rủi ro pháp lý và an toàn.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tân Khánh đã làm việc với N.V.S (SN 2009, trú tại xóm Cầu Ngầm, xã Tân Khánh) - trường hợp công dân xuất cảnh trái phép vừa được lực lượng chức năng Campuchia trao trả về địa phương.

Tại buổi làm việc, N.V.S khai nhận vào khoảng tháng 01/2026 đã tự ý xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm. Tuy nhiên, ngay sau khi nhập cảnh, người này bị lực lượng chức năng nước sở tại phát hiện và bắt giữ. Đến giữa tháng 02/2026, N.V.S được phía Campuchia trao trả về Việt Nam.

Công an xã Tân Khánh làm việc với công dân xuất cảnh trái phép.

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng Tân Nam (Tây Ninh) đã lập biên bản và xử phạt hành chính số tiền 3.750.000 đồng đối với N.V.S về hành vi qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định.

Công an xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên sau đó đã tiến hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đồng thời yêu cầu công dân này cam kết không tái phạm hành vi xuất cảnh trái phép.

Từ vụ việc trên, Công an xã Tân Khánh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở khu vực biên giới. Đặc biệt, người dân không nên tin theo các lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao” từ các đối tượng môi giới không rõ lai lịch, tránh rơi vào các bẫy lừa đảo, bóc lột lao động hoặc vi phạm pháp luật.

Khi có nhu cầu xuất cảnh lao động, công dân cần thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định để đảm bảo quyền lợi hợp pháp và an toàn cho bản thân.