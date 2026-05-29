Tuyên án thanh niên sát hại nữ chủ quán nước bằng 53 nhát dao để cướp tài sản

Sát hại chủ quán cà phê để cướp tài sản, bị cáo Trần Văn Quý (23 tuổi) phải nhận bản án tử hình.

Ngày 28/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Quý (SN 2003, ngụ xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau; tạm trú xã Bình Đức, Tây Ninh) và tuyên mức án tử hình về tội "Giết người và cướp tài sản".

Theo cáo trạng Viện kiểm sát, đối tượng Quý đang thiếu nợ rất nhiều người. Chính lý do đó, bị cáo cần một số tiền lớn tiêu xài và thanh toán nợ nần. Do không thể kiếm được tiền nhanh, nam thanh niên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Sáng 12/7/2025, Quý mua một con dao nhọn, 4 viên thuốc ngủ (pha sẵn vào chai nước) với ý định rủ bạn uống nước để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, do lo sợ bị phát hiện, Quý đành từ bỏ ý định.

Lúc này, Quý tìm được băng keo đen và dán đè lên biển số xe máy, sau đó chạy dọc theo Quốc lộ 1 gần dốc cầu Bến Lức hướng về các tỉnh miền Tây. Mục đích chính là tìm quán nào vắng khách, chủ là phụ nữ để ra tay cướp tài sản.

Khoảng 14h cùng ngày, Quý ghé quán cà phê võng Y.N. trên Quốc lộ 1 (thuộc khu phố Phú Nhơn, phường Long An, Tây Ninh) do bà N.T.B. làm chủ. Tại đây, Quý kêu nước uống để tìm cơ hội cướp tài sản.

Quan sát biết bà B. chỉ có một mình, nghi phạm ra khu vực nhà vệ sinh, lấy tiền, giấy tờ trong ví rồi bỏ lại chiếc ví không. Sau đó, Quý nói dối bà B. có người bỏ quên ví để lừa nạn nhân ra phía sau nơi vắng người.

Trong lúc bà B. kiểm tra chiếc ví, đối tượng nhanh tay cầm con dao nhọn, đâm 53 nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Quý còn dùng dao rạch tai nạn nhân để cướp đi đôi bông tai vàng. Quý ngắt hệ thống camera an ninh, đến quầy lấy một ĐTDĐ và 32.000 đồng trước khi rời quán.

Sau khi gây án, Quý chạy xe đến một quán nước khác để thay trang phục, ném bỏ hung khí. Quý bán số tài sản cướp được hơn 2,6 triệu đồng rồi về nhà vợ để lẩn trốn, tránh sự truy bắt.

Đến hơn 17h cùng ngày, gia đình nạn nhân phát hiện bà B. tử vong với nhiều thương tích nên trình báo cơ quan Công an. Tập trung điều tra truy xét, sáng hôm sau, nghi phạm sa lưới tại xã Bình Đức (Tây Ninh).

Trước hành vi gây án dã man, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt bị cáo Quý mức án tử hình.