Truy quét 'độ, chế' xe, Công an TP.HCM phát hiện nhiều phương tiện không giấy tờ

Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các cơ sở "độ, chế" xe, thu giữ hàng trăm phương tiện cùng linh kiện không rõ nguồn gốc.

Trong đợt cao điểm 45 ngày đêm nhằm làm sạch địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, Công an TP.HCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các cơ sở "độ, chế" xe, thu giữ hàng trăm phương tiện cùng linh kiện không rõ nguồn gốc, phát hiện cơ sở tái chế pin cũ gắn mác mới bán ra thị trường.

Từ ngày 9/5, các tổ công tác của Công an Thành phố đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động "độ, chế" xe trên địa bàn.

Cơ quan Công an phát hiện Cơ sở nhập linh kiện xe điện trong và ngoài nước về lắp ráp, sau đó đưa vào lưu thông trên thị trường (chưa qua cơ quan nào cấp giấy kiểm định an toàn, công nhận mẫu mã...). Ảnh: CA TP.HCM cung cấp.

Kết quả bước đầu cho thấy nhiều vi phạm đáng báo động như cơ sở hoạt động không có giấy phép đăng ký kinh doanh, chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, hàng trăm xe điện không xuất trình được giấy tờ hợp pháp cùng kho linh kiện, phụ tùng không hóa đơn, chứng từ.

Đặc biệt, qua kiểm tra Công ty HDPRO tại xã Xuân Thới Sơn, lực lượng chức năng đã tạm giữ 216 xe lắp ráp tại cơ sở (trong đó 45 phương tiện đã lắp ráp hoàn chỉnh chưa gắn pin, 171 phương tiện đang trong quá trình lắp ráp) cùng kho linh kiện số lượng lớn.

Nhận định ban đầu cho thấy, cơ sở này nhập linh kiện trong và ngoài nước về lắp ráp, sau đó đưa vào thị trường mà không qua kiểm định an toàn, không được cấp phép về mẫu mã. Đáng lo ngại hơn, cơ sở còn thực hiện hành vi tái chế pin cũ, sau đó đóng lại nhãn mác, ghi ngày sản xuất mới để bán ra thị trường mà không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Vụ việc đang được Công an Thành phố tiếp tục xác minh, làm rõ.

Một số cơ sở tái chế “pin” cũ sau đó đóng lại mác, nhãn hiệu, ngày sản xuất bán ra vào thị trường mà không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: CA TP.HCM cung cấp.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, thời gian gần đây xuất hiện xu hướng thanh thiếu niên sử dụng xe đạp điện, xe máy điện đã bị can thiệp kết cấu kỹ thuật để tăng công suất, nâng tốc độ. Việc tự ý thay đổi động cơ, lắp pin dung lượng lớn không chỉ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn gia tăng rủi ro cháy nổ khi lưu thông hoặc để tại khu dân cư. Hoạt động quảng bá, mua bán linh kiện trên không gian mạng đang hình thành trào lưu tiêu dùng thiếu kiểm soát trong giới trẻ.

Từ ngày 1/5 đến nay, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố đã xử lý 1.280 trường hợp xe điện vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua công tác nắm tình hình trong đợt cao điểm, Công an Thành phố đã rà soát, lên danh sách trên 200 cơ sở sửa chữa, mua bán nghi vấn liên quan đến hoạt động "độ, chế" xe.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý từ sớm, từ xa đối với hoạt động "độ, chế" phương tiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, đặc biệt là thanh thiếu niên và phụ huynh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn trật tự đô thị trên địa bàn Thành phố.