Triệu tập 39 thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm

Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh thiếu niên này đã tụ tập, mang theo dao, kiếm tự chế, lạng lách, đánh võng và truy đuổi người dân gây mất an ninh trật tự.
|
Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân.
Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Vương Ngọc Gia Khiêm (SN 2008, trú tại thôn 1, xã Chư Á, TP. Pleiku) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trước đó.
Tối 13/6, Khiêm rủ Liên (SN 2005, trú làng Khưn, phường Hội Phú) cùng nhiều thanh thiếu niên khác đi tìm nhóm đối phương để giải quyết.
Trên đường đi, nhóm của Khiêm "hội quân" thêm 2 nhóm khác, nâng tổng số lên 18 xe mô tô với gần 50 đối tượng tham gia. Các đối tượng điều khiển xe dàn hàng ngang, nẹt pô, đá đèn, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường theo hướng Quốc lộ 19.
Đến 23h cùng ngày, tại khu vực Cầu Đỏ thuộc thôn Tiên Sơn 1 (xã Biển Hồ), cả nhóm phát hiện hai thiếu niên là N (SN 2012) và S (SN 2013, cùng trú làng Tiêng 2, xã Biển Hồ) đang chở nhau trên một xe máy.
Cho rằng đây là người của phe đối thủ, cả băng nhóm hò hét, truy đuổi, dùng cây ba chĩa tự chế ném vào bánh xe khiến hai thiếu niên ngã xuống đường.
Khi cả hai nạn nhân kinh hãi bỏ chạy vào nhà dân, các đối tượng đã dùng dao, kiếm tự chế đập phá, làm chiếc xe mô tô hư hỏng nặng.
|
Lực lượng chức năng thu hồi nhiều xe máy liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an nhân dân.
Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ 39 đối tượng tham gia vụ gây rối trên. Đa số đối tượng đều ở độ tuổi chưa thành niên, trong đó nhiều trường hợp đang là học sinh; trú tại các phường An Phú, Hội Phú, xã Chư Á (TP Pleiku) và xã Ia Hrung (huyện Ia Grai).
Cơ quan Công an đã thu giữ 8 dao, kiếm tự chế, 1 súng ná tự chế và 17 xe mô tô là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án.
Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.