Triệu tập 39 thanh thiếu niên mang hung khí gây rối trong đêm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai vừa triệu tập 39 đối tượng liên quan vụ gây rối trật tự công cộng ngày 13/6 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, TP Pleiku.

Để giải quyết mâu thuẫn, nhóm thanh thiếu niên này đã tụ tập, mang theo dao, kiếm tự chế, lạng lách, đánh võng và truy đuổi người dân gây mất an ninh trật tự.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an nhân dân.

Nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc Vương Ngọc Gia Khiêm (SN 2008, trú tại thôn 1, xã Chư Á, TP. Pleiku) có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trước đó.

Tối 13/6, Khiêm rủ Liên (SN 2005, trú làng Khưn, phường Hội Phú) cùng nhiều thanh thiếu niên khác đi tìm nhóm đối phương để giải quyết.

Trên đường đi, nhóm của Khiêm "hội quân" thêm 2 nhóm khác, nâng tổng số lên 18 xe mô tô với gần 50 đối tượng tham gia. Các đối tượng điều khiển xe dàn hàng ngang, nẹt pô, đá đèn, lạng lách đánh võng trên nhiều tuyến đường theo hướng Quốc lộ 19.

Đến 23h cùng ngày, tại khu vực Cầu Đỏ thuộc thôn Tiên Sơn 1 (xã Biển Hồ), cả nhóm phát hiện hai thiếu niên là N (SN 2012) và S (SN 2013, cùng trú làng Tiêng 2, xã Biển Hồ) đang chở nhau trên một xe máy.

Cho rằng đây là người của phe đối thủ, cả băng nhóm hò hét, truy đuổi, dùng cây ba chĩa tự chế ném vào bánh xe khiến hai thiếu niên ngã xuống đường.

Khi cả hai nạn nhân kinh hãi bỏ chạy vào nhà dân, các đối tượng đã dùng dao, kiếm tự chế đập phá, làm chiếc xe mô tô hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng thu hồi nhiều xe máy liên quan đến vụ án. Ảnh: Công an nhân dân.

Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an đã làm rõ 39 đối tượng tham gia vụ gây rối trên. Đa số đối tượng đều ở độ tuổi chưa thành niên, trong đó nhiều trường hợp đang là học sinh; trú tại các phường An Phú, Hội Phú, xã Chư Á (TP Pleiku) và xã Ia Hrung (huyện Ia Grai).

Cơ quan Công an đã thu giữ 8 dao, kiếm tự chế, 1 súng ná tự chế và 17 xe mô tô là phương tiện các đối tượng sử dụng để gây án.

Vụ việc thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo lực, giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí trong một bộ phận thanh thiếu niên hiện nay.