Tạm giữ hình sự thanh niên hành hung shipper trên phố ở Thanh Hóa

Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) đã tạm giữ hình sự đối với Hồ Xuân Phương để điều tra khi có hành vi hành hung shipper trên đường phố, gây rối trật tự công cộng.

Chiều 13/6, Công an phường Hạc Thành (Thanh Hóa) cho biết đã tạm giữ hình sự Hồ Xuân Phương (SN 1999, trú phường Hạc Thành) để điều tra về hành vi hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng.

Hiện Công an phường Hạc Thành đang phối hợp với các đơn vị chức năng củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm Hồ Xuân Phương theo quy định của pháp luật.

Hồ Xuân Phương bị Công an phường Hạc Thành tạm giữ hình sự để điều tra hành vi hành hung shipper. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 11/6, Công an phường Hạc Thành tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên hành hung shipper tại khu vực trước cửa hàng Viettel Store trên đường Bà Triệu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hạc Thành đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và xác định Hồ Xuân Phương (SN 1999) là người thực hiện hành vi gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Sau khi được cơ quan công an triệu tập, Phương đã đến đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Tại cơ quan công an, Hồ Xuân Phương khai nhận khoảng 22h cùng ngày, trong quá trình hỗ trợ đưa người bị tai nạn giao thông đi cấp cứu, giữa Phương (lái xe taxi tự do) và anh L.V.A. (shipper giao hàng) xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Phương đã dùng tay, chân đánh anh A., khiến nạn nhân bị thương ở vùng gò má trái.

Theo Công an phường Hạc Thành, hành vi của Phương không chỉ xâm phạm sức khỏe người khác mà còn gây mất an ninh, trật tự tại khu vực đông người qua lại, ảnh hưởng đến tình hình trật tự công cộng trên địa bàn.

Vụ Nguyễn Xuân Phương hành hung nam shipper có nhiều người dân khu vực chứng kiến Ảnh cắt từ clip.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Chỉ vì thiếu kiềm chế trong chốc lát, một người bình thường có thể phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Mọi hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, gây mất an ninh, trật tự công cộng đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời tiếp nhận, xử lý tin báo của người dân nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn môi trường sống an toàn, văn minh trên địa bàn.