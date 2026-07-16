Điều tra vụ sập tường rào bê tông khiến nữ công nhân tử vong

Cơ quan CSĐT Công an TP Đồng Nai đã vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ sập tường rào bê tông tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 (phường Trấn Biên) khiến một nữ công nhân tử vong.

Đây là đoạn tường rào thuộc công trình xây dựng nhà xưởng kiêm bãi giữ xe trong khuôn viên Công ty TNHH Điện máy Aqua.

Nhận được tin báo có người bị kẹt trong vụ sập đổ tường rào bê tông nằm dọc tuyến đường số 17A trong Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ khu vực 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP Đồng Nai) đã điều động ngay 2 xe chữa cháy cùng 10 CBCS đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường vụ việc.

Khoảng 30 phút sau lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã sử dụng các trang thiết bị đưa được nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Tuyền (SN 1984) đã tử vong do bị tường rào đổ đè trúng người. Một số người khác làm cùng nạn nhân cũng bị thương nhẹ.