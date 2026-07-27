Sập bẫy 'hỗ trợ đăng ký kinh doanh', người phụ nữ bị chiếm gần 600 triệu đồng

Một người phụ nữ ở Hà Nội bị các đối tượng giả mạo cơ quan chức năng hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký kinh doanh và thuế doanh nghiệp, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội liên tục ghi nhận các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, liên hệ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử.

Điển hình, chị N.T.T.D. (trú tại An Khánh, Hà Nội) trình báo bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 585 triệu đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Theo trình báo, các đối tượng chủ động gọi điện thoại cho nạn nhân, tự giới thiệu là cán bộ hoặc người được giao hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký kinh doanh và thuế doanh nghiệp, đồng thời gửi qua ứng dụng Viber… công văn, quyết định giả mạo có quốc hiệu, tiêu ngữ và hình thức trình bày giống văn bản của cơ quan nhà nước để tạo lòng tin.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập trang web giả mạo giao diện của cơ quan chức năng, trong đó có trang "dangkythuedientu.com", để thực hiện các bước được giới thiệu là đăng ký hoặc đồng bộ thông tin.

Đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân quét mã QR, đồng thời đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại với lý do "đồng bộ thông tin cá nhân". Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm che khuất màn hình, khiến nạn nhân không thể quan sát thông báo trừ tiền hoặc nội dung giao dịch chuyển tiền đang được thực hiện.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục thông báo thủ tục bị lỗi hoặc chưa hoàn tất, thao túng tâm lý để nạn nhân tiếp tục quét mã QR và thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền. Quá trình này chỉ dừng lại khi tài khoản không còn tiền hoặc nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân qua điện thoại hoặc trên các trang web không rõ nguồn gốc.

Không chuyển tiền, quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai hoặc nộp thuế.

Khi cần giải quyết thủ tục hành chính, người dân cần trực tiếp liên hệ bộ phận một cửa, cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền; chỉ truy cập các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan nhà nước.

Không quét mã QR do người lạ gửi hoặc được đăng tải từ các nguồn không chính thống trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân tuyệt đối không chuyển tiền; cần nhanh chóng lưu lại tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ trang web, mã QR và lịch sử giao dịch, đồng thời đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.