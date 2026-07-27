2 cựu cán bộ hải quan hầu tòa vụ doanh nghiệp thông quan hàng trái quy định

Hai bị cáo Nguyễn Hữu Tuân và Nguyễn Thế Việt, là cựu cán bộ, lãnh đạo Cục Giám sát quản lý về Hải quan, bị xét xử với cáo buộc nhận hối lộ tiền tỷ.

Sáng 27/7, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty Dược phẩm MegaPharco, Phó giám đốc Công ty MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Hóa dược Hùng Phương) về 3 tội danh: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ".

Sản xuất hàng giả, trốn thuế hàng trăm tỷ đồng

Trong vụ án, Phạm Năng Mạnh bị cáo buộc chủ mưu cầm đầu.

Các bị cáo Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar); Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) hơn 10 bị cáo khác là cấp dưới của Mạnh bị xét xử về 1 trong 3 tội danh nêu trên.

Trong khi, bị cáo Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan); Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan); Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Riêng bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị xét xử tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".

Tại tòa ghi nhận, một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng luật sư có đơn xin xét xử vắng mặt. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử thấy việc vắng mặt này không ảnh hưởng nên cho phiên tòa tiếp tục theo quy định.

Cáo buộc xác định năm 2016-2025, các bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ, sáng lập và nắm quyền chi phối hoạt động của Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Từ đó, nhóm tổ chức đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; để doanh thu ngoài sổ sách kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn và làm lộ thông tin để tiêu hủy tài liệu, chứng cứ.

Nhóm bị cáo cấp dưới của Mạnh bị quy kết thực hiện theo chỉ đạo để sản xuất, tiêu thụ hàng giả và che giấu doanh thu ngoài sổ sách kế toán.

Theo kết luận, giai đoạn này nhóm doanh nghiệp của 3 bị cáo sản xuất nhiều sản phẩm, trong đó có 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả này là hơn 539,8 tỷ đồng . Mạnh, Hoàng và Vũ thu lợi bất chính hơn 264,7 tỷ đồng.

Giai đoạn từ 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, các bị cáo chỉ đạo kế toán lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu. Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng ; doanh thu kê khai thuế là hơn 363 tỷ đồng ; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng , gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước gần 305 tỷ đồng , trong đó thiệt hại về thuế sau khi trừ giá trị hàng giả là gần 144 tỷ đồng .

Bị cáo Phạm Năng Mạnh (áo sọc đen xanh) đứng trước bục khai báo.

Nhóm cán bộ "móc nối" nhau để giúp doanh nghiệp

Ở hành vi "đưa, nhận hối lộ", cơ quan truy tố xác định bị cáo Nguyễn Hữu Tuân, cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan, có hành vi trực tiếp gặp gỡ, thỏa thuận, thống nhất và nhận của Nguyễn Năng Mạnh số tiền 1,5 tỷ đồng , sau đó đưa cho cấp trên là Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng để "tạo điều kiện" giúp Công ty Hùng Phương nhập khẩu, thông quan 4 lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium không đúng quy định pháp luật.

Bị cáo Phan Công Chiến, cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược Bộ Y tế, nhận 50 triệu đồng từ Nguyễn Thế Việt để Cục Quản lý dược có văn bản trả lời Cục Giám sát quản lý về Hải quan sớm và có nội dung theo hướng tạo điều kiện cho Công ty Hùng Phương được nhập khẩu lô hàng nguyên liệu thực phẩm có chất Chondroitin Sulfate Sodium.

Còn bị cáo Nguyễn Danh Dũng, cựu Cán bộ C05, thông tin cho Nguyễn Năng Mạnh biết việc 6 công ty của Mạnh đang bị xác minh và hướng dẫn cách thức đối phó với hoạt động điều tra. Cụ thể, Dũng hướng dẫn Mạnh thu hẹp sản xuất, tránh đánh động, rà soát lại sổ sách, giấy tờ, hủy bỏ tài liệu chi phí ngoài và nhận 30 triệu đồng từ Mạnh. Hành vi khiến Dũng bị quy kết phạm vào tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác".