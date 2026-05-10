Truy dấu nguồn lây virus Hanta trên tàu du lịch tử thần

Từ Argentina đến châu Phi rồi châu Âu, hành trình của tàu MV Hondius làm dấy lên lo ngại virus Hanta lan rộng qua các tuyến du lịch biển quốc tế.

Tàu du lịch MV Hondius cập cảng Granadilla de Abona sau khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus Hanta gây ra, tại Tenerife (Tây Ban Nha) ngày 10/5. Ảnh: Reuters.

Tàu du lịch MV Hondius xuất phát từ Argentina - quốc gia đang ghi nhận đợt bùng phát virus Hanta nghiêm trọng trong năm qua. Đáng chú ý, cặp vợ chồng tử vong vì căn bệnh này trên tàu cũng đã di chuyển qua nhiều khu vực trước khi lên đường.

Ngày 10/5, tàu MV Hondius - nơi xuất hiện ổ dịch virus Hanta - đã cập cảng trên đảo Tenerife của Tây Ban Nha. Con tàu trở thành tâm điểm chú ý của giới y tế quốc tế từ ngày 2/5, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận được thông báo về ca nhiễm hiếm gặp do virus Hanta xuất hiện trên tàu.

Lo ngại nhanh chóng lan rộng trên phạm vi toàn cầu, buộc nhiều quốc gia khẩn trương triển khai các biện pháp giám sát và rà soát nhằm ngăn nguy cơ virus xâm nhập, bùng phát trong cộng đồng.

Dù gây nhiều quan ngại, virus Hanta không phải tác nhân mới. Theo CNN, việc lây truyền từ người sang người từng được ghi nhận trong các đợt dịch tại Nam Mỹ trước đây.

Đáng chú ý, MV Hondius khởi hành từ thành phố Ushuaia của Argentina. Từ ngày 1/4, con tàu bắt đầu hành trình khám phá kéo dài hướng tới quần đảo Cape Verde ngoài khơi Tây Phi.

Argentina đối mặt mùa dịch Hanta nghiêm trọng

Virus Hanta từng gây chấn động Argentina sau đợt bùng phát tại vùng Patagonia ở cực nam nước này vào năm 2018, khiến 11 người thiệt mạng và hàng chục người mắc bệnh.

Mùa dịch hiện nay tại Argentina bắt đầu từ tháng 6/2025. Tính đến nay, giới chức y tế đã ghi nhận 101 ca nhiễm - gần gấp đôi so với 57 trường hợp cùng kỳ mùa trước.

Không chỉ số ca mắc tăng mạnh, Argentina còn chứng kiến tỷ lệ tử vong ở mức cao đáng báo động khi số người chết vì virus Hanta tăng thêm 10% so với năm trước.

Theo Bộ Y tế Argentina, dù Ushuaia - nơi MV Hondius khởi hành - không ghi nhận ca nhiễm nào trong nhiều thập niên qua, virus Hanta vẫn đang lưu hành tại nhiều khu vực khác trên cả nước.

Nhân viên y tế hỗ trợ các bệnh nhân nhiễm virus Hanta trên tàu MV Hondius. Ảnh: Reuters.

Trong mùa dịch năm nay, phần lớn ca bệnh tập trung ở miền trung Argentina, trong đó tỉnh Buenos Aires là địa phương ghi nhận nhiều ca nhất với 42 trường hợp.

WHO cho biết đến ngày 8/5 đã có tổng cộng 8 trường hợp nghi nhiễm liên quan tới tàu MV Hondius, bao gồm 3 ca tử vong. Hai nạn nhân đầu tiên là cặp vợ chồng người Hà Lan. Người chồng qua đời ngày 11/4.

Theo WHO, người vợ xuất hiện các triệu chứng tiêu hóa và tình trạng sức khỏe chuyển biến xấu trong chuyến bay tới Johannesburg (Nam Phi) ngày 25/4 trước khi qua đời một ngày sau đó.

Giới chức Argentina cho biết cặp đôi này từng di chuyển qua nhiều khu vực tại Argentina, nhiều lần qua lại biên giới Chile và cả Uruguay trước khi lên tàu du lịch.

Bà Maria Van Kerkhove, Giám đốc phụ trách chuẩn bị và phòng ngừa dịch bệnh, đại dịch của WHO, cho biết thời gian ủ bệnh của virus Hanta thường kéo dài từ một đến sáu tuần. Điều này khiến WHO nghiêng về khả năng cặp vợ chồng người Hà Lan đã nhiễm bệnh trước khi lên tàu.

Vì sao tàu du lịch dễ thành “điểm nóng” lây dịch?

Theo TS Vikram Niranjan, chuyên gia của Đại học Limerick (Ireland), các tàu du lịch đường dài hội tụ nhiều yếu tố khiến bệnh truyền nhiễm dễ phát tán nếu xuất hiện ca bệnh, Daily Mail cho biết.

Ông cho rằng hành khách thường sinh hoạt trong không gian tương đối khép kín, cùng sử dụng tiện ích chung, ăn uống tập trung và tham gia nhiều hoạt động đông người trong thời gian dài. Đây là điều kiện thuận lợi để mầm bệnh lan rộng, đặc biệt với các bệnh lây qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa.

Bên trong con tàu du lịch sau khi trở thành ổ dịch Hanta Khoảng 150 hành khách và thủy thủ đoàn trên du thuyền MV Hondius hiện phải cách ly ngay trên biển giữa Đại Tây Dương, thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa trước sự bùng phát của một loại virus chết người.

TS Niranjan nhắc lại vụ bùng phát Covid-19 trên tàu Diamond Princess năm 2020 như minh chứng điển hình cho việc môi trường tàu biển có thể khiến công tác kiểm soát dịch trở nên phức tạp hơn nhiều.

Theo TS Niranjan, các khu buffet, dụng cụ dùng chung hay những bề mặt có tần suất tiếp xúc cao đều có thể trở thành nguồn lây nếu quy trình vệ sinh không được kiểm soát nghiêm ngặt.

Ông cũng lưu ý rằng ngay cả những người chưa xuất hiện triệu chứng vẫn có khả năng phát tán mầm bệnh trong quá trình sinh hoạt thường ngày.

Ngoài ra, phần lớn hoạt động trên tàu diễn ra trong không gian kín. Nếu hệ thống thông gió không bảo đảm hoặc mật độ hành khách quá cao, nguy cơ lây nhiễm qua không khí sẽ tăng đáng kể.

Một yếu tố khác là đặc điểm độ tuổi của khách du lịch tàu biển. Đây thường là nhóm lớn tuổi, có nguy cơ gặp biến chứng nặng cao hơn khi mắc bệnh truyền nhiễm do mang theo nhiều bệnh nền.

Theo các chuyên gia, dù tàu du lịch đều có phòng y tế, năng lực điều trị chủ yếu chỉ đáp ứng nhu cầu sơ cứu và chăm sóc cơ bản, khó xử lý hiệu quả nếu xảy ra đợt bùng phát dịch lớn hoặc diễn biến nhanh.