Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế làm Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ

Bộ Công an vừa bổ nhiệm Thượng tá Hà Bảo Huy giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận trao quyết định bổ nhiệm cho Thượng tá Hà Bảo Huy. Ảnh: H.T.

Hôm nay (24/1), Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận thừa ủy quyền Bộ trưởng Công an trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Hà Bảo Huy (43 tuổi, quê Cà Mau) - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - giữ chức vụ Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Đồng thời, Bộ trưởng Công an cũng quyết định biệt phái công khai có thời hạn Thượng tá Hà Bảo Huy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Thành ủy Cần Thơ.