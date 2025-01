Nữ thượng tá giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam

Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng công an TP Phủ Lý (Hà Nam), được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Chiều 13/1, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đã công bố và trao quyết định bổ nhiệm thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng công an TP Phủ Lý giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Tô Anh Dũng nhấn mạnh thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền là cán bộ được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác và trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh và kinh nghiệm công tác của mình, trên cương vị công tác mới, trọng trách mới, thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường, kinh nghiệm, sớm tiếp nhận và bắt tay ngay vào nhiệm vụ, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng uỷ Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, ngành và nhân dân giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác, đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, kế thừa thành tích kết quả và truyền thống của công an tỉnh nhà trong những năm qua, hướng đến xây dựng lực lượng Công an Hà Nam thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.