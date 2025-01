Đại tá Nguyễn Đức Hải làm Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Hôm nay (4/1), tại Công an tỉnh Đồng Nai diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, đại diện Cục Tổ chức cán bộ thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an điều động đại tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đến nhận công tác và giữ chức Cục trưởng Cục nghiệp vụ; công bố quyết định điều động đại tá Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai.

Đại tá Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định. Ảnh: V.N.

Đại tá Nguyễn Đức Hải sinh năm 1977, quê quán Nghệ An.

Ông từng giữ các chức vụ như: Trưởng Công an thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An), Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị.