Bổ nhiệm hai phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam

Sáng 2/1, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025.

Dự hội nghị có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng và lãnh đạo các cơ quan, ban ngành.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Quảng Nam.

Thượng tá Nguyễn Xuân Hoàng sinh năm 1977, quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Trước khi bổ nhiệm, ông là Chánh Thanh tra Công an tỉnh Quảng Nam.

Cũng tại hội nghị này, đại diện Bộ Công an công bố quyết định tái bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Hà Lai giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Quảng Nam.

Bộ trưởng Công an điều động đại tá Vũ Như Hà giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đại tá Nguyễn Tiến Trung giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn.

Đại tá Vũ Như Hà được Bộ Công an điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thay người tiền nhiệm là Đại tá Bùi Văn Thảo nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí.

Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Phó cục trưởng Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an) được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công tỉnh Lạng Sơn.

