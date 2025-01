Đại tá Nguyễn Đức Thuận làm Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Đại tá Nguyễn Đức Thuận phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Quyết định và tặng hoa, chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Thuận, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: TTXVN.

Ngày 20/1, tại Hà Giang, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức trao quyết định và tặng hoa, chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Thuận được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lựa chọn, tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh Đại tá Nguyễn Đức Thuận là cán bộ được đào tạo chính quy từ Đại học đến Cao học ở Học viện An ninh Nhân dân và được đào tạo cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; trưởng thành từ các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận có năng lực nổi trội, đã đảm nhiệm, chỉ huy nhiều vị trí quan trọng; bám sát địa bàn, công việc; khẳng định được năng lực, trình độ, có tư duy làm việc khoa học, hiệu quả, có uy tín cao; đảm nhiệm được yêu cầu, nhiệm vụ của Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Đại tá Nguyễn Đức Thuận phát huy tinh thần trách nhiệm, phẩm chất năng lực, kinh nghiệm, khẩn trương tiếp nhận bàn giao công việc, cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành của tỉnh.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể, tham mưu tốt nhất cho cấp ủy và chính quyền địa phương trong đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tạo môi trường ổn định về an ninh trật tự để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ khối an ninh Công an tỉnh Hà Giang tặng hoa, chúc mừng Đại tá Nguyễn Đức Thuận, tân Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm/TTXVN.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn ở tỉnh, trước mắt là trong Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện quan trọng của đất nước trong năm 2025.

Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, gia tăng đóng góp để mở rộng không gian phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận trân trọng cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Trên cương vị công tác mới, ông luôn giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, trau dồi bản lĩnh, kiến thức chuyên môn, năng lực công tác; nhanh chóng nắm bắt công việc. Đồng thời không ngừng nỗ lực, cống hiến, cùng Ban Giám đốc Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai có hiệu quả công tác trọng tâm, trọng điểm; xây dựng Công an tỉnh Hà Giang thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vì sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đại tá Nguyễn Đức Thuận, sinh ngày 9/6/1974, quê quán tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; trình độ: thạc sỹ Luật học-Học viện An ninh Nhân dân; cao cấp lý luận chính trị…

Trước khi giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Nguyễn Đức Thuận đã từng kinh qua nhiều vị trí công tác. Từ năm 2009-2015, ông là Phó Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo-Tổng cục An ninh; từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2018 là Trưởng phòng An ninh biên giới, biển đảo-Cục Bảo vệ Chính trị, Tổng cục An ninh. Từ tháng 8/2018 đến tháng 7/2020 là Trưởng phòng châu Á 1, Cục An ninh Đối ngoại-Bộ Công an; từ tháng 8/2020 đến tháng 12/2024 là Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang.